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Собака напала на семилетнюю девочку в Усть-Каменогорске: полиция ищет хозяина

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Собака скалится на фотографа
Злая собака. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительница Усть-Каменогорска рассказала о том, что 5 ноября в районе парка на ее дочь напала собака. Девочке понадобилась помощь медиков. Сейчас этим делом занимается полиция, передает YK-news.kz.

Информация о нападении собаки на несовершеннолетнюю появилась в соцсетях. Пост написала мать пострадавшей девочки.

По ее словам, инцидент произошел возле парка в микрорайоне Аблакетка.

"В районе парка гулял мужчина с белой собакой. Животное было на поводке. Наши дети играли рядом. Когда мужчина отпустил собаку с поводка, та набросилась на детей и покусала мою дочь. Мужчина подозвал своего пса, прицепил на поводок и спокойно ушел. Прошу помочь найти этого мужчину", – заявила женщина.

Она также сообщила, что девочку привезли в больницу. Врачи поставили диагноз "укушенная рана обоих бедер". В больнице, как следует из заключения медиков, ребенку обработали рану и поставили прививку.

Кроме того, родители пострадавшей обратились в полицию.

"5 ноября горожанка обратилась в полицию с просьбой принять меры в отношении неизвестного мужчины, который около 14:00 в парке на улице Физкультурной выгуливал собаку без поводка и намордника. Собака укусила ее 7-летнюю дочь.

Этот факт зарегистрирован в Книге учета информации Иртышского отдела полиции. Проводятся розыскные мероприятия по установлению личности хозяина собаки", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО.

Напомним, в феврале жители Усть-Каменогорска рассказывали, что боятся выходить из дома из-за того, что бездомные собаки не дают им прохода. Горожане утверждали, что особенно много бродячих псов на окраинах города.

При этом в начале апреля за одну неделю от бродячих собак пострадало четверо жителей Жанаозена, в том числе и 4-летний мальчик. Ребенка тогда госпитализировали.

В конце того же месяца собаки напали на 8-летнюю девочку в Семее.

Жительница города Регина Саркулова рассказала, что вышла с детьми и матерью в магазин, когда на них внезапно набежала стая псов. Один набросился на дочь, схватил за руку и лицо.

Тогда многие горожане отмечали, что боятся отпускать детей одних на улицу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044834-sobaka-napala-na-semiletnyuyu-devochku-v-ust-kamenogorske-politsiya-ischet-hozyaina/

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