Яблоня неожиданно зацвела на юге Казахстана

Цветущая яблоня. Иллюстративное фото: pixabay.com

В городе Кентау Туркестанской области в середине октября зацвела яблоня. Горожане говорят, что впервые сталкиваются с подобным явлением, сообщается на официальном сайте областного акимата.

По данным акимата, яблоня, расцветшая в середине осени, растет во дворе школы-гимназии. Дерево было посажено волонтерами в честь 25-летия независимости Казахстана.

Самих горожан цветущее дерево очень удивило - по словам кентаусцев, ранее в городе подобного не наблюдалось.

"Наш садовник хорошо ухаживает за школьным садом. Для нас это очень интересно, чтобы плоды зацвели осенью", - рассказал заместитель директора школы Т. Омаров.

Яблоня в Кентау. Фото: gov.kz

Между тем ранее сообщалось, что в Алматы в октябре зацвела сирень. К слову, подобное наблюдали в южной столице и два года назад - в начале октября 2020-го в Алматы также распустилась сирень.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993179-tsvetuschaya-v-oktyabre-yablonya-udivila-zhiteley-kentau/