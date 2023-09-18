Уехал в Англию собирать капусту: сколько зарабатывает за неделю известный спортсмен из Актау

Известный спортсмен из Актау, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Ильдар Ягьяев улетел в Великобританию собирать капусту на полях. Казахстанец рассказал, сколько зарабатывает за неделю и что может позволить себе на эти деньги. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

По словам Ильдара Ягьяева, он давно хотел сделать обзор на заработки и цены в Великобритании. В данном видео спортсмен решил рассказать, что может позволить себе на недельную зарплату.

Сейчас он занимается сбором салата на полях.

"Проработав неделю на сборе салата, у меня вышло 33 часа, я заработал 691 фунт или 400 тыс. тенге. Могло быть и больше, но я хотел немного почилить в Лондоне. Да, и двойная оплата за выход в праздничный день", - рассказал казахстанец.

За вычетом налогов и платы за страхование у него вышла сумма 547 фунтов (316 тыс. тенге).

При этом он отметил, что цены на продукты в магазине могут быть даже дешевле, чем в его родном Актау.

Так, 1 кг курицы стоит 2,62 фунта или 1 516 тенге, цветная капуста - 979 тенге, литр молока - один фунт или 578 тенге, бананы, мандарины - тоже по фунту.

"Так вот, подытожим, что же я могу позволить себе на недельную зарплату в Англии? Например, iPhone 11 за 439 фунтов (254 тыс. тенге), а если поработаю две недели, то смогу купить iPhone 14 Pro за 1 039 фунтов (601 тыс. тенге). Или же могу купить недельную путевку в Турцию по системе "все включено". Но сейчас я присматриваю себе машину для работы", - отметил молодой человек.

Напомним, известный спортсмен из Актау улетел в Великобританию собирать капусту на полях.

Ильдар Ягъяев - президент федерации Мангистауской области по стритворкауту и стритлифтингу, дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса и обладатель семи медалей чемпионатов мира по стритлифтингу и стритворкауту.

Он жил в Актау, а весной этого года получил рабочую визу, уехал в Англию и стал собирать капусту и брокколи на ферме. Позже, по его словам, его повысили, он начал работать трактористом.

Спортсмен рассказывал, что живет в четырехэтажном доме прямо на берегу моря. Он отмечал, что расходов у него немного. Он тратит на еду и личные нужды. Проживание ему обходится в 60 фунтов (34 тыс. тенге) в неделю. От общего заработка работники ежемесячно выплачивают налоги в размере 20%.