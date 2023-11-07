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Как выглядит строительство развязки в Алматы, где выкуп домов под снос начался еще в 2017 году

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Развязка
Развязка. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В акимате Алматы рассказали, когда завершится строительство развязки на Жансугурова. Выкуп домов под снос для нее, к слову, начался еще в 2017 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Несколько лет спустя можно оценить проделанные работы - сделаны тоннели для проезжей части, кое-где тоннель затопило водой. Однако, как сообщают в акимате, строительство планируется завершить уже в конце следующего, 2024, года.

Развязка
Развязка. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как рассказали в горадминистрации, проектом предусмотрена развязка в двух уровнях по типу "линейного пересечения с двумя путепроводами".

Один из тоннелей
Один из тоннелей. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Данный тип развязки предусматривает строительство двух тоннелей по проспекту Сейфуллина, с разделением каждого направления движения в односторонние потоки. Также проектом предусмотрено устройство тротуаров и наружного освещения, строительство четырех надземных пешеходных переходов и переустройство инженерных сетей", - сообщили в акимате.

Один из тоннелей затопило водой
Один из тоннелей затопило водой. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, в Управлении земельных отношений Алматы добавили, что в границах строительства развязки было расположено 262 объекта недвижимого имущества собственников.

Строительство развязки
Строительство развязки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На сегодня выкуп домов под снос завершен.

"Вместе с тем, в связи с корректировкой суммой выкупа по одному земельному участку, выплата компенсации по нему будет произведена до конца ноября этого года", - сообщили в УЗО.

Строительство развязки
Строительство развязки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, в 2017 году жители улицы Жансугурова, чьи дома попали под снос для строительства новой развязки, были возмущены размером предлагаемой компенсации. Так, кому-то предложили 714 296 тенге за дом с участком, другим - 360 256 тенге, а кому-то и вовсе 181 632 тенге.

Строительство развязки
Строительство развязки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также мы уже рассказывали о жителях района, чей дом также попал под снос, но выкуп затянулся - тогда жильцы жаловались на то, что не могут сделать ремонт в разрушающемся доме и не имеют возможности переехать.

Строительство развязки
Строительство развязки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также ранее аким Алматы сообщал, что до конца следующего года развязка будет построена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044449-kak-vyglyadit-stroitelstvo-razvyazki-v-almaty-gde-vykup-domov-pod-snos-nachalsya-esche-v-2017-godu/

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