Когда завершат развязку на Жансугурова в Алматы, которая строится уже несколько лет

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Ауэзовского района рассказал, когда завершат работы по развязке на Сейфуллина - Жансугурова, передает корреспондент NUR.KZ.

Одна из жительниц города попросила сделать что-то с улицами Саина и Сейфуллина, так как "на автобусе долго добираться по ним, в том числе, на вокзал".

"Мы работаем над решением вопроса, связанного с дорожным движением, чтобы маршруты правильно выстроить и сделать их оптимальными согласно возможностям города. Я дам поручение начальнику управления городской мобильности города Алматы, чтобы проработал вопросы с маршрутами городских транспортов по улице Саина до вокзала.

По улице Сейфуллина мы начали работы, в том числе на пересечении Сейфуллина - Райымбека. И у нас еще не закончена развязка на Сейфуллина - Жансугурова. Когда все работы проведем, легче будет передвигаться на транспорте. Развязку до конца следующего года завершим", - сообщил аким.

Руководитель УГМ Сагындык Телибаев заявил, что уже начата разработка транспортного каркаса города, предусмотренного генеральным планом Алматы до 2040 года.

"Рассматриваем проблему, связанную в том числе с загруженностью улицы Саина, - как в утреннее, так и вечернее время. На основании транспортного каркаса мы внесем изменения для решения данной проблемы", - сообщил он.

Напомним, жители домов, которые попали под снос для строительства развязки на Жансугурова, жаловались на отсутствие выплат в 2019 году. Из-за этого они терпели трудности, не имея возможности переехать.