Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Когда завершат развязку на Жансугурова в Алматы, которая строится уже несколько лет

Опубликовано:

Знак "дорожные работы"
Дорожный знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Ауэзовского района рассказал, когда завершат работы по развязке на Сейфуллина - Жансугурова, передает корреспондент NUR.KZ.

Одна из жительниц города попросила сделать что-то с улицами Саина и Сейфуллина, так как "на автобусе долго добираться по ним, в том числе, на вокзал".

"Мы работаем над решением вопроса, связанного с дорожным движением, чтобы маршруты правильно выстроить и сделать их оптимальными согласно возможностям города. Я дам поручение начальнику управления городской мобильности города Алматы, чтобы проработал вопросы с маршрутами городских транспортов по улице Саина до вокзала.

По улице Сейфуллина мы начали работы, в том числе на пересечении Сейфуллина - Райымбека. И у нас еще не закончена развязка на Сейфуллина - Жансугурова. Когда все работы проведем, легче будет передвигаться на транспорте. Развязку до конца следующего года завершим", - сообщил аким.

Руководитель УГМ Сагындык Телибаев заявил, что уже начата разработка транспортного каркаса города, предусмотренного генеральным планом Алматы до 2040 года.

"Рассматриваем проблему, связанную в том числе с загруженностью улицы Саина, - как в утреннее, так и вечернее время. На основании транспортного каркаса мы внесем изменения для решения данной проблемы", - сообщил он.

Напомним, жители домов, которые попали под снос для строительства развязки на Жансугурова, жаловались на отсутствие выплат в 2019 году. Из-за этого они терпели трудности, не имея возможности переехать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036571-kogda-zavershat-razvyazku-na-zhansugurova-v-almaty-kotoraya-stroitsya-uzhe-neskolko-let/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.