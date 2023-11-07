"Это ужас!": ремонт трассы обернулся грязевой блокадой для окраины Семея (видео)

Жители пригорода Семея возмущены состоянием дороги, соединяющей их с городом - из-за ремонта она превратилась в грязевое месиво. А в акимате о ее ремонте даже не знали, передает сайт телеканала КТК.

О своей главной проблеме жители поселка 18-я подстанция рассказали журналистам. По словам семейчан, уже полгода в их поселке ремонтируют трассу, а с ухудшением погоды и осадками дорога превратилась в болото. Преодолеть этот путь - то еще испытание.

Как рассказала Сардана Байтурсынова, после каникул она не смогла даже отправить детей в школу. Дорога в город – сплошная грязь. Даже автобус в поселок то и дело отказывается ездить. Среди родителей уже паника, что детей вот-вот отправят на дистанционку.

"Если автобус сюда не приедет, если у человека элементарно не имеется автомобиля, а домой надо хлеба купить, он пойдет сейчас до города пешком", - поделилась женщина.

В поселке возле электростанции проживает около 60 семей. Люди жалуются, что к ним почти не заезжает скорая – машины часто вязнут в грязи. Сами местные уже привыкли ходить пешком по полтора километра. Особенно тяжело на такой дороге пенсионерам.

"Начали делать – бросили. Уже сейчас вот грязь: ни автобус, ни машина не пройдет. И не знаем, что теперь делать? Как ребенку на учебу ездить? Все застревают, машины ломаются, такси не хотят к нам ехать", - делится другая жительница Наталья Рукалеева.

Водители таким положением дел тоже недовольны. Они рассказывают, что дорогу начали делать еще зимой, но сейчас на ней лишь насыпь, а объездная - в ужасном состоянии. Автомобилистам приходится объезжать по степи, а там машины застревают в глине.

"Дорогу начали строить весной, в апреле. На полутора километрах. И все еще продолжается. Это ужас! Сейчас наступит зима. Мы не знаем, как будет", - рассказал Саят Оразханулы.

После того как возникли проблемы с общественным транспортом, люди обратились к чиновникам. Представители акимата и полиция убедились: от подстанции до трассы Семей – Кайнар действительно затеяли ремонт. Однако с акиматом работы согласованы не были.

"Объездная дорога в связи с тем, что осадки выпали, пришла в негодность в данный момент. Отделом было направлено уведомление АО KEGOC, чтобы восстановили дорогу в кратчайшие сроки.

Также в дальнейшем для привлечения к административной ответственности будет заниматься управление полиции. Потому что данные работы с акиматом города не были согласованы", - заявил замглавы отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Семея Адильбек Увасилов.

После того, как сельчане подняли шум, для школьников поселка выделили спецтранспорт. А дорогу пообещали сделать полностью – и даже, возможно, за две недели. Вот только заасфальтировать смогут, когда позволит погода.

Источник: КТК