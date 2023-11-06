Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Где в Казахстане больше всего людей с высшим образованием, рассказали аналитики

Опубликовано:

Студенты сидят в аудитории в черных мантиях
Студенты. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Согласно переписи населения за 2021 год, каждый четвертый житель Казахстана – 3,7 млн человек – имеет высшее образование, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

По данным Бюро нацстатистики, на момент проведения переписи в 2021 году 3,7 млн человек (то есть каждый четвертый гражданин) имели высшее образование, 4,1 млн – среднее специальное, 4,9 млн – среднее образование.

Уточняется, что по сравнению с переписью 2009 года число казахстанцев, имеющих высшее образование, увеличилось с 19,8% до 27,6%. Наибольшее количество таких людей проживают в Алматинской области – 404,8 тыс. человек.

Тогда как если посмотреть по доле населения в каждом регионе, то тут лидирует Астана – 25,5% населения столицы.

Доля мужчин и женщин с высшим образованием почти одинаковая. В случае с первыми с прошлой переписи показатель вырос с 17,8% до 27,9%, у женщин – с 21,6% до 27,3%.

В целом, по итогам 2021 года, на 1000 человек в Казахстане приходится 276 человек с дипломом вуза.

Наряду с этим 120,8 тыс. казахстанцев имеют ученую степень. Из них:

  • со степенью магистра – 78%, или 96,9 тыс. человек;
  • доктора философии (PhD) – 3,6%, или 4,5 тыс. человек;
  • кандидаты наук – 13,5%, или 16,8 тыс. человек;
  • доктора наук – 4%, или 4,9 тыс. человек.

Аналитики отметили, что данные по Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областям представлены на момент переписи, то есть до их разделения.

Напомним, недавно Бюро национальной статистики приступило к публикации окончательных итогов "Переписи населения 2021 года".

Так, оказалось, что численность женщин в Казахстане, как и прежде, превалирует над численностью мужчин – доля последних составила 48,6% (9 324 840 человек) по сравнению с 51,4% (9 861 175 человек) представительниц прекрасного пола.

Наряду с этим стало известно, что количество городских жителей увеличилось, к примеру, в Астане за 12 лет число жителей увеличилось вдвое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044372-gde-v-kazahstane-bolshe-vsego-lyudey-s-vysshim-obrazovaniem-rasskazali-analitiki/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.