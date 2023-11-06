Где в Казахстане больше всего людей с высшим образованием, рассказали аналитики

Согласно переписи населения за 2021 год, каждый четвертый житель Казахстана – 3,7 млн человек – имеет высшее образование, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

По данным Бюро нацстатистики, на момент проведения переписи в 2021 году 3,7 млн человек (то есть каждый четвертый гражданин) имели высшее образование, 4,1 млн – среднее специальное, 4,9 млн – среднее образование.

Уточняется, что по сравнению с переписью 2009 года число казахстанцев, имеющих высшее образование, увеличилось с 19,8% до 27,6%. Наибольшее количество таких людей проживают в Алматинской области – 404,8 тыс. человек.

Тогда как если посмотреть по доле населения в каждом регионе, то тут лидирует Астана – 25,5% населения столицы.

Доля мужчин и женщин с высшим образованием почти одинаковая. В случае с первыми с прошлой переписи показатель вырос с 17,8% до 27,9%, у женщин – с 21,6% до 27,3%.

В целом, по итогам 2021 года, на 1000 человек в Казахстане приходится 276 человек с дипломом вуза.

Наряду с этим 120,8 тыс. казахстанцев имеют ученую степень. Из них:

со степенью магистра – 78%, или 96,9 тыс. человек;

доктора философии (PhD) – 3,6%, или 4,5 тыс. человек;

кандидаты наук – 13,5%, или 16,8 тыс. человек;

доктора наук – 4%, или 4,9 тыс. человек.

Аналитики отметили, что данные по Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областям представлены на момент переписи, то есть до их разделения.

Напомним, недавно Бюро национальной статистики приступило к публикации окончательных итогов "Переписи населения 2021 года".

Так, оказалось, что численность женщин в Казахстане, как и прежде, превалирует над численностью мужчин – доля последних составила 48,6% (9 324 840 человек) по сравнению с 51,4% (9 861 175 человек) представительниц прекрасного пола.

Наряду с этим стало известно, что количество городских жителей увеличилось, к примеру, в Астане за 12 лет число жителей увеличилось вдвое.