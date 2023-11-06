Жители Петропавловска возмутились варварской вырубкой елей: акимат прояснил ситуацию (видео)

В соцсетях жители Петропавловска обсуждают вырубку елей на одной из улиц города. В акимате сообщили, что вырубка согласована, а некоторые деревья пересадят, передает Петропавловск.news.

Вчера, 5 ноября, в Петропавловске вырубили несколько елей на улице Ауэзова.

Как пишет издание, инициатором вырубки стала компания, которой принадлежит магазин автозапчастей в доме по вышеуказанной улице.

В Instagram-паблике Skopetro под опубликованными видеороликами с процессом выкорчевывания елей горожане возмутились варварским отношением к деревьям.

"Кошмар. Деревья жалко", "Всю жизнь росли, никому не мешали, а тут вдруг помешали", "Росли себе столько лет, и тут в один миг спилили. Город сильно облысел", "Безнаказанный вандализм", "Такую красоту загубили", – пишут жители города.

Однако, изданию в пресс-службе акимата города сообщили, что вырубка была согласована, а часть деревьев пересадят.

"Согласно правил оказания государственной услуги по выдаче разрешения на вырубку деревьев, утвержденных приказом министра национальной экономики, ИП Еремеев с целью реконструкции и восстановления крыльца магазина подал заявление о выдаче разрешения на вырубку деревьев. К заявлению был приложен полный пакет документов, а именно:

план компенсационной посадки;

отчет об исследовательской работе;

акт на право частной собственности на земельный участок;

договор на пересадку;

гарантийное письмо о компенсационной посадке", – рассказали в ведомстве.

В акимате также пояснили, что корни деревьев разрушают крыльцо магазина. В связи с этим компании рекомендовали пересадить ели на площадь сквера Пушкина.

"5 ноября 2023 года были начаты работы по пересадке 6 елей, три из которых ИП Еремеев были пересажены. Корни двух елей (высотой более 15 метров) находились близко к фундаменту, из-за риска обрушения конструкции крыльца здания было невозможным произвести пересадку. В связи с чем две ели спилили. Одно дерево подготавливают к пересадке", – прокомментировали в акимате.

Отмечается, что если пересаженные деревья не приживутся, то компания должна будет оплатить компенсацию в десятикратном размере.

Напомним, летом в Алматы провели вырубку аварийных деревьев. При этом не все они выглядели сухими или поврежденными. В пресс-службе акимата рассказали, как принимают решение о вырубке.

Кроме того, свыше 100 деревьев попали под вырубку при реконструкции моста через реку Есентай в Алматы.

Также в "Астана Зеленстрой" рассказали, зачем вырубили дерево, растущее на пересечении улиц Желтоксан и Бухарбай батыра. Ранее жители возмущались вырубкой здорового, на первый взгляд, дерева.

В сентябре в Астане были срублены некоторые деревья на пересечении улиц Сарайшык и Туркестан. В столичном акимате объяснили причину.