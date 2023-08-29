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Вырубка зеленого дерева возмутила астанчан: в "Астана Зеленстрой" объяснили ситуацию

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Дерево
Дерево. Фото: ТОО "Астана Зеленстрой"

В "Астана Зеленстрой" рассказали, зачем вырубили дерево, растущее на пересечении улиц Желтоксан и Бухарбай батыра. Ранее жители возмущались вырубкой здорового, на первый взгляд, дерева, передает NUR.KZ.

"Организацией проводятся работы по выявлению аварийных деревьев. На пересечении улиц Желтоксан и Бухарбай батыра было выявлено аварийное дерево, угол наклона превышал 45 градусов, что по нормам является аварийным. В этой связи было принято решение о его сносе", - сообщили в ТОО "Астана Зеленстрой".

Вместо него по улице Желтоксан будут высажены новые деревья и многолетние кустарники, добавили в компании.

Напомним, ранее в Алматы проводили вырубку аварийных деревьев. При этом не все они выглядят сухими или поврежденными. В пресс-службе акимата рассказывали, как принимают решение о вырубке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034415-vyrubka-zelenogo-dereva-vozmutila-astanchan-v-astana-zelenstroy-obyasnili-situatsiyu/

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