Нелегальные мигранты из Африки просили суд выдворить их из Казахстана
Опубликовано:
В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы было рассмотрено дело в отношении мигрантов из Нигерии - нарушители сами попросили выдворить их, передает NUR.KZ.
Африканцы были задержаны и привлечены к ответственности за уклонение от выезда в течение периода установленного законодательством срока, говорится в официальном Telegram-канале горсуда.
Суд установил, что ноябре текущего года в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в одном из хостелов Алматы, были выявлены 36 граждан Нигерии, из них 21 нарушили законодательства РК в области миграции населения.
В судебном заседании граждане Нигерии, подтвердили факты изложенные в материалах дела и просили суд выдворить их за пределы Казахстана.
В итоге они были признаны виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 517 КоаП и подвергнуты к административному взысканию в виде выдворения за пределы РК.
Отметим, на днях сообщалось, что в одном из хостелов, расположенных в Алмалинском районе Алматы, полицейскими и сотрудниками ДКНБ города выявили нарушителей миграционного законодательства из Нигерии.
В конце июня Миграционная служба Алматы сообщила, что с начала года в городе было задержано 64 гражданина стран Африки. Среди них граждане: Нигерии, Камеруна, ЮАР, Кот-д’Ивуар, Сьерра-Леоне.
В июле полицейские Алматы обнаружили 12 граждан Нигерии, которые незаконно трудились в южной столице. Тогда же полицейские выявили, что одна из алматинских фирм привлекла к работе двух граждан Бразилии.
В августе в МВД сообщили, что приезжих из Нигерии выявили на хозяйственном производстве Алматы - их привлекли к административной ответственности.
Пребывание иностранцев на территории Казахстана должно соответствовать определенным законам. За их нарушение казахстанцы могут получить административное наказание. Какой штраф может грозить казахстанцам за иностранных гостей, мы рассказывали здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043990-nelegalnye-migranty-iz-afriki-prosili-sud-vydvorit-ih-iz-kazahstana/