Нелегальные мигранты из Африки просили суд выдворить их из Казахстана

В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы было рассмотрено дело в отношении мигрантов из Нигерии - нарушители сами попросили выдворить их, передает NUR.KZ.

Африканцы были задержаны и привлечены к ответственности за уклонение от выезда в течение периода установленного законодательством срока, говорится в официальном Telegram-канале горсуда.

Суд установил, что ноябре текущего года в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в одном из хостелов Алматы, были выявлены 36 граждан Нигерии, из них 21 нарушили законодательства РК в области миграции населения.

В судебном заседании граждане Нигерии, подтвердили факты изложенные в материалах дела и просили суд выдворить их за пределы Казахстана.

В итоге они были признаны виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 517 КоаП и подвергнуты к административному взысканию в виде выдворения за пределы РК.

Отметим, на днях сообщалось, что в одном из хостелов, расположенных в Алмалинском районе Алматы, полицейскими и сотрудниками ДКНБ города выявили нарушителей миграционного законодательства из Нигерии.

В конце июня Миграционная служба Алматы сообщила, что с начала года в городе было задержано 64 гражданина стран Африки. Среди них граждане: Нигерии, Камеруна, ЮАР, Кот-д’Ивуар, Сьерра-Леоне.

В июле полицейские Алматы обнаружили 12 граждан Нигерии, которые незаконно трудились в южной столице. Тогда же полицейские выявили, что одна из алматинских фирм привлекла к работе двух граждан Бразилии.

В августе в МВД сообщили, что приезжих из Нигерии выявили на хозяйственном производстве Алматы - их привлекли к административной ответственности.

Пребывание иностранцев на территории Казахстана должно соответствовать определенным законам. За их нарушение казахстанцы могут получить административное наказание. Какой штраф может грозить казахстанцам за иностранных гостей, мы рассказывали здесь.