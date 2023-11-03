Что построили на месте пустыря в Медеуском районе Алматы, показал акимат
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Детскую и спортивную зону разместили на пустыре в Медеуском районе Алматы. Ранее с такой просьбой выступили сами жители района, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.
Детская и спортивная зоны площадью 180 кв. м. появились на пустыре, расположенном в Медеуском районе Алматы.
Как отметили в акимате, с такой просьбой ранее обращались сами жители частного сектора по улице Сазановской. На данном пустыре алматинцы, живущие в близлежащих домах, своими средствами поставили скамейки и качели, но со временем детей стало больше, из-за чего также возросла потребность в игровой площадке.
"Проект реализовали в этом году в рамках программы "Бюджет народного участия". Установлены игровые комплексы, спортивные тренажеры, скамейки и урны. Вдоль улицы площадка огорожена", – говорится в сообщении городского акимата.
В сентябре этого года стало известно, что возле Ботанического сада в Алматы собираются построить парковку за 170 млн тенге. Сообщалось, что на стоянке выделят также места для велопарковки.
В конце октября пресс-служба акимата южной столицы сообщила, что в микрорайоне Калкаман Наурызбайского района начали строительство детской игровой площадки, которое планируют завершить 15 ноября. Кроме того, в микрорайоне обустроят пешеходную зону, установят наружное освещение, уличную мебель, детские игровые и спортивные тренажеры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043913-chto-postroili-na-meste-pustyrya-v-medeuskom-rayone-almaty-pokazal-akimat/