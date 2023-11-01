"Беги или умри": о популярной среди подростков опасной игре высказались в МВД

В МВД прокомментировали информацию об игре "Беги или умри" – в Казахстане таких фактов не зарегистрировано, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В последнее время в социальных сетях распространяются видео об опасных развлечениях детей-подростков как "Беги или умри".

На сегодняшний день в нашей стране таких фактов не зарегистрировано", – сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

По информации ведомства, за 9 месяцев текущего года в Казахстане произошло свыше 2,5 тыс. ДТП с участием несовершеннолетних. В результате аварий погибло более 200 детей и порядка 3 тысяч травмированы. В МВД отметили, что дети были пассажирами или пешеходами.

"Министерство внутренних дел призывает обезопасить наших маленьких участников дорожного движения от таких беспечных поступков и призвать всех к соблюдению Правил дорожного движения", – добавили в ведомстве.

Напомним, впервые об этой игре стало известно еще в 2017 году. Тогда сообщалось, что опасная забава пришла из России. Дети намеренно дожидаются красного сигнала светофора и перебегают дорогу перед близко движущимися машинами.

Осенью этого года в Казнете вновь появилась информация о смертельно опасной игре. По данным СМИ, подобный инцидент попал на видеорегистратор в Актау – в темное время суток несколько детей стремительно перебегали оживленную проезжую часть вне пешеходного перехода.

Похожий инцидент произошел и в Восточно-Казахстанской области.

Между тем полицейские призывают родителей быть внимательными к своим детям и следить за их безопасностью.