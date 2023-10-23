"Беги или умри": полиция обратилась к казахстанцам из-за опасных детских игр

В Казнете появилась информация о смертельно опасной игре, в которую начали играть казахстанские подростки - дети пытаются перебежать дорогу перед движущимся авто. В полиции отреагировали на ситуацию.

Как пишет Lada.kz, подобный инцидент попал на видеорегистратор в Актау - в темное время суток несколько детей стремительно перебегали оживленную проезжую часть вне пешеходного перехода.

"Сейчас в соцсетях активно распространяется информация о смертельной игре "Беги или умри". Ее суть заключается в том, чтобы перебежать проезжую часть при потоке машин. В данном случае ребенок либо попадает под колеса, либо все же перебегает дорогу, тем самым самоутверждается, успешно победив в игре", - пишет издание.

В полиции Мангистауской области пока не прокомментировали кадры.

Похожий инцидент произошел и в Восточно-Казахстанском области. Instagram-страница ridder.live опубликовала видео, на котором запечатлены два мальчика у дороги.

"Все уже наслышаны об игре "Беги или умри". Мальчик в серо-зеленой куртке в капюшоне стал перебегать дорогу перед черным "ВАЗом" вроде. Водитель успел вовремя затормозить. А толпа его друзей стояли и ржали вместе с ним потом", - говорится в описании к посту.

В комментариях Департамент полиции Восточно-Казахстанской сообщил, что по факту видео проводится проверка.

"В рамках проверки будут установлены все обстоятельства. Вместе с тем, просим откликнутся очевидцев опубликованного инцидента для оказания содействия.

Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям, следите за их безопасностью", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, накануне сообщалось, что в Туркестане автомобиль, развозивший воспитанников детского сада, насмерть сбил пятилетнего ребенка. Против водителя возбудили уголовное дело.

12 октября в Рудном водитель сбил 12-летнего подростка, перебегавшего дорогу на зеленый сигнал светофора. Ребенка госпитализировали с переломом, а против водителя возбудили дело.

Добавим, что в Казахстане за ДТП с жертвами или пострадавшими предусмотрено уголовное наказание.

Так, статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: