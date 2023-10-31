На улицах Алматы появились "плавающие" люки

Самонивелирующиеся, или "плавающие", канализационные люки устанавливают на улицах южной столицы - в Алматы уже установлено 943 таких конструкций, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Такие люки устанавливают по поручению акима города Ерболата Досаева, сообщили в пресс-службе ведомства.

Данный проект реализован в рамках текущего ремонта дорог силами районных акиматов и коммунальными службами, также в рамках среднего ремонта на магистральных улицах управлением городской мобильности Алматы.

Как пояснили в акимате, конструкция предназначена для сохранности асфальтового покрытия вокруг канализационных колодцев и обеспечения комфортного проезда автомобилистам.

Уточняется, что данные люки в экспериментальных целях управлением городской мобильности были установлены по проспектам Достык, Назарбаева, Абая и на улице Кабанбай батыра еще в 2022 году.

Установка люка. Фото: Акимат Алматы

Специалисты признали, что люки показали большую износостойкость к существующим нагрузкам транспортных средств.

"Плавающий люк не крепится на опорные кольца канализационных колодцев, что снижает нагрузку на саму конструкцию примерно на 50% и помогает железобетонным элементам стойко выдерживать постоянные нагрузки. Кроме того, при изменении температуры дорожное полотно под люком не проседает. Люки с плавающими корпусами двигаются вместе с асфальтом. Это существенно увеличивает срок эксплуатации как самого колодца, так и люка в целом", - пояснили в акимате.

В текущем дорожно-ремонтном сезоне такие люки были использованы на улицах с интенсивным дорожным движением (проспекты Райымбека и Суюнбая, улицы Толе би, Шаляпина, Дулати, Навои, Калдаякова, Шевченко, Курмангазы, Кабанбай батыра, Майлина, Бекмаханова).

В акимате отметили, что в Алматы насчитывается свыше 40 тыс. канализационных люков, принадлежащих различным предприятиям.

В акимате Алматы сегодня также сообщили о завершении начатой в июне пробивки улицы Айтеке би от улицы Байтурсынова до улицы Досмухамедова. Пробивка улицы была нужна для снижения уровня загруженности улично-дорожной сети и развития транспортной инфраструктуры Алмалинского района. Работы по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков уже завершены. Движение для автомобилей открыто.

Также на днях в акимате рассказали, как будет осуществляться движение по развязке на Саина - Монке би, которая активно строится в Алатауском районе.

Согласно проекту, развязка будет построена в два уровня. Сейчас можно увидеть, что построена тоннельная часть, где будет проходить Саина. Что касается улицы Монке би, то движение по ней будет осуществляться по верху тоннельной части.

Ожидается, что строительство завершится во втором квартале 2024 года.