Как выглядит строящаяся развязка на Саина – Монке би (фото, видео)
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Как будет осуществляться движение по развязке на Саина - Монке би, которая активно строится в Алатауском районе, рассказали корреспонденту NUR.KZ в акимате Алматы.
Как сообщили в акимате, согласно проекту, развязка будет построена в два уровня. Уже сейчас можно увидеть, что построена тоннельная часть, где будет проходить Саина.
"Улица Саина пропускается в тоннельной части, в плане не меняет существующего положения. Во всех направлениях с улицы Саина на улицу Монке би предусмотрены право- и левоповоротные двухполосные съезды", - рассказали в городской администрации.
Кроме того, уже проложена часть дорог до развязки и за ней. Что касается улицы Монке би, то движение по ней будет осуществляться по верху тоннельной части. Сейчас водители проезжают по временной объездной дороге.
Строительство развязки предполагает устройство тротуаров и велодорожек.
Также будет обустроено наружное освещение, переустройство инженерных коммуникаций, мероприятия по организации дорожного движения, отметили в акимате.
Ожидается, что строительство завершится во втором квартале 2024 года.
Ранее аким Алматы Ерболат Досаев рассказывал, что строительство этой развязки значительно сократит транспортный поток на основных магистральных улицах города - по проспекту Рыскулова и улице Момышулы, а также на улицах районного значения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043155-kak-vyglyadit-stroyaschayasya-razvyazka-na-saina-monke-bi-foto-video/