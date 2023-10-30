Спасатели обратились к алматинцам из-за надвигающейся непогоды
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ДЧС города Алматы призвал жителей и гостей южной столицы скорректировать маршрут движения – завтра в мегаполисе ожидается сильный дождь, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По информации Департамента по ЧС города Алматы, завтра, 31 октября, в мегаполисе будет сильный дождь.
"В связи с штормовым предупреждением "Казгидромет" о сильных осадках в Алматы ДЧС рекомендует скорректировать маршрут своего движения, снизить скорость автомобиля, включить аварийные огни либо переждать сильный дождь, по возможности остаться в здании", – сообщили в ведомстве.
Спасатели также призвали владельцев частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.
Застрявшим на улице в непогоду алматинцам ДЧС рекомендует:
- обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач;
- не стоять под слабо укрепленными конструкциями, их разрушение может привести к травмированию;
- постараться укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;
- пешеходам необходимо проявлять осторожность, так как во время дождя их могут не увидеть.
Напомним, ранее акимат южной столицы призвал водителей заменить шины и по возможности ограничить движение по городу. В ночь с 31 октября на 1 ноября в Алматы ожидается гололед.
Также синоптики представили прогноз погоды на ближайшие три дня – с 31 октября по 2 ноября. По их данным, на западе, севере и в центре Казахстана будет постепенно теплеть. Однако на востоке и юге страны прогнозируется понижение температуры ночью до 5 градусов тепла.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043179-spasateli-obratilis-k-almatintsam-iz-za-nadvigayuscheysya-nepogody/