Блэкаут в Астане: пациента больницы переносили в реанимацию по лестнице без света (видео)

В соцсетях распространилось видео, снятое в стенах больницы в Астане во время вчерашнего блэкаута. Врачам пришлось транспортировать пациента в реанимацию по лестнице, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик, снятый в больнице во время вчерашнего блэкаута в столице, появился в Telegram-канале "Астана – Что? Где? Когда?". На кадрах врачи переносят пациента по лестнице в другое отделение.

Произошедшее корреспонденту NUR.KZ разъяснили в пресс-службе УОЗ Астаны. Оказалось, что видео было снято в многопрофильной городской больнице №1 вчера.

"Данная ситуация произошла в МГБ №1. Во время отключения электроэнергии с целью наблюдения пациентку перетранспортировали в отделение реанимации по лестничному маршу, так как лифты не работали. Состояние пациентки на данный момент стабильное", – сообщили в пресс-службе УОЗ.

Также там отметили, что вчерашняя авария на электросетях затронула 7 городских медицинских учреждений, однако все они были подключены к генераторам, сбоев в работе не было.

Напомним, вчера вечером в Астане случилась крупная авария, приведшая к отключению электричества на правом берегу города. Вместе с этим начались и перебои в водоснабжении.

Вместе с тем в мессенджерах стала распространяться фотография взрыва, якобы произошедшего где-то на электростанции в Астане. Однако в Минэнерго призвали не верить подобным слухам.

Подачу электричества полностью восстановили к часу ночи. Все 10 подстанций столицы заработали в штатном режиме. Оперативные токи восстановлены.

Позже аким столицы Женис Касымбек принес извинения жителям, столкнувшимся с отключением.

По словам градоначальника, вчера в 21:57 произошло короткое замыкание на линии передачи 110 КВт в Байконурском районе между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, что привело к прекращению подачи электричества в ряд жилых массивов трех районов Астаны – Алматинский, Байконурский и Сарыаркинский.