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Где в Алматы можно бесплатно чипировать домашних животных

Опубликовано:

Морда кошки крупным планом
Кошка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы с 1 ноября запустят программу бесплатного чипирования и регистрации домашних животных. Она продлится почти два месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

С 1 ноября по 20 декабря 2023 года в Алматы будет проводиться программа по бесплатному чипированию и регистрации домашних животных, в рамках которой предусмотрен охват 15 тыс. домашних животных (собак и кошек).

"Согласно Закону "Об ответственном обращении с животными", приказу N9169 от 20 мая 2022 года Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК "Об утверждении правил учета домашних животных и перечня домашних животных, подлежащих учету", все домашние кошки и собаки должны быть мечены (болюсом, чипом, браслетом или ошейником, электронной меткой, биркой или татуировкой) и зарегистрированы в единой базе учета домашних животных TANBA", – говорится в сообщении.

Процедура чипирования и регистрации в единой базе учета TANBA для жителей города Алматы проводится бесплатно в следующих ветеринарных клиниках:

  1. ALLVET – адрес: ул. Толе би, 279 Б; тел.: 8 (747) 438-38-87;
  2. "Мастино" – адрес: ул. Есенберлина, 217; тел.: 8 (707) 327-44-88;
  3. "Барыс" – адрес: пр. Райымбека, 223 Б; тел.: 8 (707) 123-49-00;
  4. "Ветстанция" – адрес: пр. Сейфуллина, 49; тел.: 8 (701) 757-77-27;
  5. MedVet – адрес: ул. Луганского, 54/1В; тел.: 8 (708) 699-19-43;
  6. DOG PREMIUM – адрес: ул. Грибоедова, 105; тел.: 8 (707) 339-33-28;
  7. "Хвостики" – адрес: ул. Жандосова, 54; тел.: 8 (708) 983-43-13;
  8. "Айболит" – адрес: пр. Абая, 26; тел.: 8 (708) 972-02-07.

"Для прохождения процедуры необходимо обратиться с животным по одному из вышеуказанных адресов. При себе владелец должен иметь удостоверение личности, мобильный телефон и ветеринарный паспорт животного при его наличии (в случае отсутствия оформляется в ветеринарной клинике за счет владельца)", – отметили представители ведомства.

Сообщается, что в ходе процедуры ветеринарные специалисты установят микрочип животному, после чего введут данные питомца и его хозяина в единую базу учета TANBA.

Далее на мобильный номер владельца животного поступит SMS-сообщение с номера "1414" (e-gov) с шестизначным кодом подтверждения kezekte.kz, который нужно будет сообщить ветеринарному специалисту в течение 30 секунд для подтверждения принадлежности животного.

Дополнительную консультацию можно получить у ветеринарного специалиста на месте оказания услуги.

Также предусмотрен подворный обход с предоставлением данной услуги. Контакты для заявок:

  • Алатауский район – 8 (707) 123-49-00;
  • Алмалинский район – 8 (707) 123-49-00;
  • Ауэзовский район – 8 (747) 438-38-87;
  • Бостандыкский район – 8 (707) 123-49-00;
  • Жетысуский район – 8 (707) 123-49-00;
  • Медеуский район – 8 (707) 123-49-00;
  • Наурызбайский район – 8 (747) 438-38-87;
  • Турксибский район – 8 (747) 438-38-87.

При этом ранее в Алматы уже действовала программа бесплатного чипирования домашних животных.

Напомним, что казахстанцы, имеющие домашних кошек и собак, должны провести их чипирование или надеть на питомцев специальные бирки. Такая норма указана в законе "Об ответственном обращении с животными".

Как подчеркивается, подобные меры должны способствовать борьбе с ростом числа бездомных кошек и собак, а также с жестким обращением с животными.

Также сообщалось, что в ветеринарных клиниках крупных городов Казахстана стоимость услуги по чипированию домашних животных составляет от 3,5 тыс. до 8 тыс. тенге.

За нарушение требований, установленных законодательством в области ответственного обращения с животными, грозит штраф.

Кроме того, мы писали о том, в каких случаях штрафы будут налагать на владельцев за отказ от чипирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042563-v-almaty-snova-nachnut-besplatno-chipirovat-zhivotnyh/

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