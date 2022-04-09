В Алматы начнут бесплатно чипировать домашних животных

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Программу бесплатного чипирования домашних кошек и собак вновь запустят в Алматы. Такие меры направлены на борьбу с ростом численности бродячих животных в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Бесплатное чипирование запущено в рамках Программы гуманного регулирования численности бродячих животных в городе Алматы на 2021-2024 годы.

По планам на 2022 год в городе планируется охватить процедурой 15 тысяч животных.

"Процедура чипирования проводится ветеринарными врачами КГП на ПХВ "Городская ветеринарная служба".

В целях создания благоприятных условий для владельцев животных ветеринарной службой планируется подворный обход частного сектора и организация работы выездных бригад по чипированию совместно с районными акиматами", – отметили в пресс-службе акимата.

Сообщается, что алматинцы могут провести чипирование своего питомца, подав заявку в call–центр ветеринарной службы но номеру +7 708 595 64 01. При этом уточняется, что животное должно быть старше двух месяцев.

"Стоит отметить, что процедура чипирования является наиболее эффективной мерой в борьбе с растущей численностью бездомных животных.

Среди факторов, влияющих на количество бродячих животных, выделяют безответственность со стороны владельцев (выброшенные животные постоянно пополняют ряды бродячих), бесконтрольное разведение и другие факторы", – добавили в акимате.

Чипирование домашних питомцев станет обязательным уже с 1 сентября следующего года. Такая норма заложена в Закон РК "Об ответственном обращении с животными".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964268-v-almaty-budut-besplatno-chipirovat-domashnih-zhivotnyh/