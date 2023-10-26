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Делегация ВОЗ станцевала "кара жоргу" в Астане

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Делегаты ВОЗ танцуют "кара жорга"
Делегаты ВОЗ танцуют "кара жорга". Кадр из видео: instagram.com/healthcare.gov.kz

Делегаты Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения в Астане во время разминки станцевали казахский танец "кара жорга", передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав РК.

Видеоролик опубликовала официальная Instagram-страница Министерства здравоохранения Казахстана. На кадрах видно, как все присутствующие в зале исполняют танец, а на сцене, по всей видимости, танцуют делегаты комитета ВОЗ.

На сайте Минздрава отмечается, что в Астане в эти дни прошли Глобальная конференция по ПМСП и 73-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ. В мероприятиях приняли участие специалисты из более 80 государств-членов Европейского региона ВОЗ, а также представители партнерских организаций и гражданского общества.

Напомним, в рамках конференции и сессии комитета ВОЗ Астану посетил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус. В воскресенье он вместе с министром здравоохранения РК Ажар Гиният принял участие в благотворительном забеге в Ботаническом саду столицы, а в понедельник, выступая на конференции, обратился к Токаеву на казахском языке и назвал президента сватом. Глава ВОЗ рассказал, что его невестка - казашка, а два внука - наполовину казахи, поэтому Казахстан он считает частью себя.

Добавим также, что балетмейстер-постановщик театра "Астана Балет" Айгуль Тати рассказала изданию Sputnik Казахстан, что "кара жорга" - один из танцев-подражаний, сохранившихся до наших дней.

"Это танец гарцующего рысака. Казахи - кочевой народ, большое значение придавали скоту, обожествляли животных. Особое внимание уделялось лошадям.

"Кара жорга" - имитация походки рысака. Изначально это был мужской танец, но сейчас его танцуют все", - поделилась балетмейстер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042525-delegatsiya-voz-stantsevala-kara-zhorgu-v-astane-video/

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