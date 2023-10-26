Танцы с зонтами, вручение ключей от квартир: как в Казахстане отметили День Республики

Вчера, 25 октября, в Казахстане праздновали единственный национальный праздник страны - День Республики. Как его отметили в регионах, рассказали корреспонденты телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, жители городов и сел массово поддержали креативные сценарии местных властей и пустились в пляс под зонтиками, участвовали в автопробегах и покоряли горы.

На севере Казахстана пришлось несколько раз менять праздничную программу из-за переменчивой погоды, однако в итоге та преподнесла свой подарок - вместо обещанного ливня в Петропавловске вчера лишь моросил дождь. В итоге, несмотря на лужи и промозглую сырость, на городской площади яблоку негде было упасть. Казахстанцы пели, танцевали, смотрели театральные постановки.

"Мы, североказахстанцы, привыкшие к любой погоде. Дождь – это даже очень хорошо. В будущем все у нас будет, все замечательно, мы в это верим. Всем желаем крепкого здоровья, мирного неба, процветания во всем. С праздником! Алға, Қазақстан! Мереке құтты болсын!" - поздравил казахстанцев Мейрам Бектемиров.

В Карагандинской области в честь праздника полицейские устроили автопробег. Из окон авто развевались флаги и виднелись впечатляющие картины, демонстрирующие ужасы приема наркотиков. Борцы с наркобизнесом уверены, что даже в праздник надо спасать страну от этого горя.

"У нас зарегистрировано 44 факта сбыта наркотических средств – это особо тяжкие преступления, из них 23 человека задержаны, лица в возрасте от 17 до 23 лет, то есть это те самые подростки. Когда мы едины, мы непобедимы.

Если мы объединимся, все вместе мы сможем побороть, 90-80% мы сможем победить", - считает старший оперуполномоченный отдела по противодействию наркопреступности управления полиции Караганды Ольга Мельникова.

На востоке страны около 200 любителей спорта забрались на гору Казахстан, где расположены государственные символы страны, чтобы совершить праздничный забег. На финише простых рабочих и служащих встречал сам аким области и каждому лично вешал медаль на грудь. Ураганный ветер, который не стал попутным, бегу не помешал, хоть и был настолько сильным, что не давал говорить.

Пожалуй, самые долгожданные подарки получили многодетные семьи и матери-одиночки. Вручение ключей от новых домов тоже приурочили к празднику. Жилье хоть и без права выкупа, без центрального отопления, зато с огородом. Новоселы рады, ведь свой угол многие ждали очень давно.

"Вот наконец-то дождалась! Счастье какое! Пятеро детей у меня. Я очень счастлива, что получила дом, ключи – будем жить. С праздником поздравляю всех жителей! Берегите друг друга, здоровья, счастья, верьте в чудо!" - пожелала казахстанцам многодетная мать Светлана Ловцова.

Праздничные мероприятия охватили всю страну. Исключением не стали даже отдаленные аулы. Воспользовавшись выходным, жители смогли не только разделить радость, но и отдохнуть от рабочих будней, рассказали корреспонденты телеканала.

Источник: КТК

Отметим, 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. Документ провозгласил суверенитет страны и декларировал политико-правовые основы Казахстана как независимого государства.

Впервые этот день был признан праздничным в октябре 1995 года. Тогда президент Казахстана подписал указ, согласно которому дата 25 октября была объявлена национальным праздником РК – Днем Республики.

Однако в 2009 году День Республики был исключен из календаря официальных праздников. Вернуть его празднование предложил Касым-Жомарт Токаев на национальном курултае в июне прошлого года.

В середине сентября 2022 года парламент РК принял поправки в закон "О праздниках в Республике Казахстан". Согласно документу, спустя 13 лет День Республики – 25 октября – вновь стал национальным праздником.

На прошлой неделе, выступая на церемонии вручения государственных наград, Касым-Жомарт Токаев назвал День Республики главным праздником страны.