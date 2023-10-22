ОСИ и КСК накажут за задержку с подачей тепла в Атырау

Аким Атырау Шакир Кейкин раскритиковал ведомственные службы, опоздавшие с подачей отопления, и заявил, что они будут наказаны, передает "Ақ Жайық".

Как пишет издание, градоначальник раскритиковал кооперативы собственников квартир, которые, по его мнению, проявили безответственность, не проконтролировав заранее время проверки счетчиков тепла, препятствуя началу отопительного сезона.

"В настоящее время во всех многоквартирных домах есть тепло. Не секрет, что в городе прошли акции протеста жителей. Дело в том, что специалисты АО "Атырауские тепловые сети" готовы были обеспечить теплом 1031 многоэтажный дом, расположенный в городе. Но некоторые представители жилищных кооперативов и ОСИ из-за повышения платы за отопление и возникших разногласий с жильцами подключили тепло только 15-16 октября.

Были проблемы и с трубами отопления в квартирах, все они были отремонтированы с помощью бригады по предотвращению стихийных бедствий, созданной городским отделом жилищно-коммунального хозяйства", – заявил Шакир Кейкин.

По информации издания, аким Атырау отметил, что все виновные будут выявлены и наказаны.

Напомним, ранее мы писали, что в Атырау около 60 многоэтажек еще не подключили к отоплению. На то время ночью на улице температура опустилась уже ниже 5 градусов, люди мерзли в квартирах.

Между тем на прошлой неделе глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев рассказал о готовности страны к отопительному сезону.