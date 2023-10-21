В Костанайской области коммунальщики завысили тарифы и незаконно получили 51 млн тенге

Тариф на отопление снизили в Костанайской области после вмешательства прокуратуры - коммунальщики необоснованно получили доход в 51 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как говорится на официальном сайте надзорного ведомства, прокуратурой Федоровского района совместно с антимонопольным органом проведен анализ по вопросу соблюдения ГКП "Теплоцентр" акимата Федоровского района антимонопольного законодательства - были выявлены нарушения.

Обнаружилось неисполнение статей затрат тарифной сметы более чем на пять процентов, что привело к необоснованному получению дохода. Также установлены факты нецелевого использования средств амортизационных отчислений.

Всего необоснованно полученный доход за 2022 год составил 51 млн тенге.

"По акту надзора прокуратуры, антимонопольным органом приняты меры по снижению тарифа на теплоснабжение, производимое ГКП "Теплоцентр" для жителей села Федоровка, а также утвержден временный компенсирующий тариф и защищены права 500 потребителей", - говорится в сообщении прокуратуры.

По информации ведомства, в целях возмещения жителям ущерба с 1 ноября 2023 года будет снижен тариф снизят на 33,5 процента (с 11 183,83 тенге до 7 435,58 тенге).

Отметим, на днях выяснилось, что отопление сильнее всего подорожало в Жамбылской области.

Согласно данным Национального банка РК, в среднем по республике тарифы на холодную воду по итогам сентября выросли на 15,1% с начала года. Водоотведение подорожало на 23,9%, электроэнергия – на 10,3%, газоснабжение – на 8,8%, центральное отопление – на 8,6%, а горячая вода – на 11,7%.

Летом сообщалось, что в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" поставщики коммунальных услуг могут увеличить цены, но обязаны будут привести в порядок инфраструктуру и улучшить условия труда своих сотрудников.