"Проснулась знаменитой": "девушка-паук" рассказала о работе в ДЧС (видео)

Казахстанка Айдана Турсын, которую в соцсетях прозвали "девушка-паук", рассказала о работе в органах гражданской защиты - девушка трудится спасателем, передает телеканал "Хабар 24".

Айдана Турсын служит в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области уже три года. За это время старший лейтенант cтала лучшей в первенстве среди спасателей страны, завоевала титул чемпионки мира в Самарканде, а в этом году финишировала второй, пробежав стометровку с препятствиями за 16 секунд.

На чемпионате в Турции Айдана обновила рекорд Казахстана по покорению высоты, взобравшись на 2-й этаж по лестнице всего за 7 секунд. Именно этот случай ей принес всемирную известность - в соцсетях Айдану прозвали "девушкой-пауком".

"Для меня главное – дисциплина и целеустремленность. Когда у тебя есть четко поставленные цели, можно найти время и на работу, и на спорт, и на саморазвитие. А насчет того случая в Турции, не ожидала, что к моей персоне будет такой интерес. За один день проснулась знаменитой.

Меня часто спрашивают: "Это вы "девушка-паук"?". Мне конечно приятно, что люди рады моим достижениям, это меня вдохновляет", - поделилась Айдана.

Коллеги Айданы отмечают, что она не только профессионал своего дела, но и просто хороший человек.

"Мы гордимся спортивными успехами Айданы. Несмотря на молодой возраст, она не уступает по профессиональным качествам опытным спасателям-мужчинам. В коллективе ее очень ценим. Она – светлый и позитивный человек", - рассказал начальник специализированного отдела пожаротушения областного ДЧС Нурболат Кенжебаев.

Напомним, вчера в Астане открыли памятник другому спасателю - Аскару Забикулину. На памятнике высотой три метра изображен бюст Аскара из бронзы, а нижняя часть из мрамора.

В ноябре прошлого года Аскар вынес из горящей квартиры бабушку с внучкой, а затем спас десятилетнего мальчика из соседней квартиры. Сам спасатель получил серьезные ожоги и скончался в реанимации 4 дня спустя.

Добавим также, что вчера, 19 октября, казахстанские спасатели отмечали свой профессиональный праздник.

На официальном сайте МЧС РК сообщается, что органам гражданской защиты Казахстана в этом году исполнилось 28 лет. На сегодня в органах гражданской защиты несут службу более 27 тысяч казахстанцев.