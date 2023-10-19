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"Швы заделаны пенопластом": покрытие трассы Алматы-Хоргос удивило казахстанца (видео)

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Мужчина достал пенопласт из шва
Пенопласт. Кадр из видео: facebook.com/Диас Нұрақын

Казахстанец возмутился тем, что швы между плитами на участке трассы Алматы-Хоргос заделали пенопластом. В "КазАвтоЖол" прокомментировали появившийся в Сети ролик, передает NUR.KZ.

Журналист Диас Нуракын на своей странице в Facebook опубликовал ролик, на котором достает из швов между бетонными плитами пенопласт.

"Швы заделаны пенопластом. Какая-то новая казахская технология", - комментирует он.

В компании "КазАвтоЖол" сообщили по данному поводу, что на отрезке дороги "Алматы - Шелек - Хоргос" (25-320 км) подрядными организациями ведутся работы по среднему ремонту.

"Данные работы предусматривают ремонт цементобетонного покрытия с заменой плит, устройство компенсационного шва методом анкерования и герметизации трещин. Нарезка компенсационных швов выполнена в летний период. В соответствии с технологией для исключения попаданий посторонних предметов уложен пеноплекс (что является нормальной практикой, плиты должны расшириться). Работы выполняются поэтапно. На видео изображен результат промежуточных работ. В дальнейшем подрядными организациями будут проведены работы по укладке уплотнительного шнура с дальнейшей заливкой битумной мастикой" - рассказали о технологии в компании.

В "КазАвтоЖол" добавили, что видеоролик будет направлен в уполномоченный орган для рассмотрения и принятия соответствующего решения и мер ввиду нанесенного ущерба.

Отметим, что дороги из бетона могут перестать строить в Казахстане. В мае этого года председатель комитета автодорог заявлял о минусах такого покрытия. По его словам, специалисты ведомства приняли решение не использовать этот материал в строительстве.

В июне прошлого года участок платной трассы "Кызылорда - Шымкент" поднялся и потрескался из-за жары. Водители сообщали, что поднятые бетонные плиты на дороге мешают движению и угрожают безопасности людей. Тогда поднявшуюся плиту демонтировали, а вместо нее участок засыпали песчано-гравийной смесью и сделали асфальтобетонное покрытие.

Похожий случай произошел спустя пару месяцев в Туркестанской области. Видео с поврежденной трассой разлетелось в соцсетях. В "КазАвтоЖол" извинились перед водителями за временные неудобства и призвали быть осторожными на дорогах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041724-shvy-zadelany-penoplastom-pokrytie-trassy-almaty-horgos-udivilo-kazahstantsa-video/

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