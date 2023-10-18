Зарплату главы ФСМС озвучили в фонде

Представители Фонда социального медстрахования объяснили информацию о 93,8 млн тенге, которые получили члены правления организации за прошлый год, а также озвучили реальную зарплату главы Фонда, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ФСМС.

По данным ФСМС, размер премии каждого члена правления Фонда социального медицинского страхования, включая председателя, постановлением правительства ограничен 10 МЗП (600 тысяч тенге в 2022 году).

"Это вся сумма, предусмотренная к выплате в качестве премии для одного члена правления за год. Никакие другие вознаграждения члены правления не получали", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что информация о бонусах и якобы многомиллионных премиях топ-менеджерам ФСМС не соответствует действительности.

"Указанная в годовом отчете фонда сумма в 93,8 млн тенге – это сумма заработных плат, указанных выше премий, отпускных и лечебных пособий членов правления (включая председателя) по итогам 2022 года", – заявили в фонде.

Также отмечается, что совет директоров установил предельные значения заработной платы председателя правления фонда – на минимальном установленном уровне это 1,39 млн тенге "чистыми".

Напомним, несколько дней назад ФСМС опубликовал отчет о деятельности Фонда за 2022 год. В нем сообщалось, что ключевой управленческий персонал Фонда медстрахования в 2022 году получил 93 млн 806 тысяч тенге в виде вознаграждения, которое включало в себя зарплату и оплачиваемые отпуска.

После этого в СМИ появилось мнение, что топ-менеджерам организации выплатили "многомиллионные премии и бонусы". Эту информацию опровергла глава Минздрава Ажар Гиният.

"Во-первых, в прошлом году никаких бонусов им было не положено советом директоров. Могу дать официальную информацию. Как официальное лицо, я вам заявляю, что это фейковая информация. 98 млн тенге было предусмотрено на заработную плату, на отпускные, на лечебные пособия топ-менеджмента фонда", – заявляла она.

Также напомним, в сентябре стало известно, что ФСМС возглавил экс-аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.