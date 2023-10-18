Имущество недобросовестных застройщиков изъяли в Астане

В пользу государства было изъято имущество недобросовестных застройщиков в Астане - об этом сообщили в столичной прокуратуре, передает NUR.KZ.

На официальном сайте ведомства отметили, что по актам реагирования в собственность государства обращено 5-этажное здание с земельным участком, 7 нежилых помещений недобросовестных застройщиков.

"Данные меры позволили восполнить бюджетные средства, затраченные на строительство проблемных объектов. Путем подачи 7 исков защищены права свыше 100 дольщиков", - говорится в сообщении надзорного органа.

По информации столичной прокуратуры, объекты обманутых граждан переданы от застройщиков в жилищно-строительные кооперативы, что позволит продолжить их строительство.

Стоит отметить, что акимат Астаны периодически публикует список недобросовестных застройщиков города. Как оказалось, ряд компаний не имеет необходимых документов для строительства объектов.

Эксперты признают, что в Казахстане есть проблемы с долевым строительством. Только за последние два года из-за недобросовестных застройщиков граждане потеряли более 30 млрд тенге, отметили аналитики.

Также напомним, что в сентябре этого года аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что перед застройщиками жилых домов были поставлены задачи по инфраструктуре, благоустройству и озеленению.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что, согласно закону РК "О долевом участии в жилищном строительстве" от 7 апреля 2016 года, долевое участие в жилищном строительстве – это отношения сторон, основанные на договоре о долевом участии в жилищном строительстве. Простыми словами: вы платите деньги, а вам строят и передают жилье.

Дольщик – физическое лицо (за исключением временно пребывающих иностранцев) или юридическое лицо, заключившее договор о долевом участии в жилищном строительстве с целью получения доли в жилом доме (жилом здании).