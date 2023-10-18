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Освобождение заложников и нейтрализация террористов: КНБ предупредил астанчан

Опубликовано:

Сотрудник КНБ
Сотрудник КНБ. Иллюстративное фото: facebook.com/knbgovkz

Комитет национальной безопасности предупредил жителей Астаны о том, что 18 и 19 октября в промзоне города будут проходить учения. Об этом сообщается на официальном сайте КНБ РК.

"18-19 октября 2023 года Службой специального назначения "А" Комитета национальной безопасности в промышленной зоне Астаны будут проведены тактические учения "Күз-2023".

Запланирована отработка комплекса тренировочных действий по освобождению заложников и нейтрализации террористов", - сообщили в КНБ.

Также в Комитете добавили, что в рамках учения предусмотрены мероприятия по переброске подразделений спецназа КНБ из других регионов в условный район антитеррористической операции.

Напомним, ранее Комитет нацбезопасности РК провел на полевом учебном центре "Актас" в Шымкенте республиканское оперативно-тактическое учение "Найза-антитеррор-2023".

В учении приняли участие спецподразделения КНБ, Минобороны, МВД, МЧС, Службы государственной охраны, Нацгвардии и Пограничной службы КНБ.

Также ранее в казахстанских школах проводились учения на случай пожаров и землетрясений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041476-osvobozhdenie-zalozhnikov-i-neytralizatsiya-terroristov-knb-predupredil-astanchan/

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