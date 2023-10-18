Освобождение заложников и нейтрализация террористов: КНБ предупредил астанчан
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Комитет национальной безопасности предупредил жителей Астаны о том, что 18 и 19 октября в промзоне города будут проходить учения. Об этом сообщается на официальном сайте КНБ РК.
"18-19 октября 2023 года Службой специального назначения "А" Комитета национальной безопасности в промышленной зоне Астаны будут проведены тактические учения "Күз-2023".
Запланирована отработка комплекса тренировочных действий по освобождению заложников и нейтрализации террористов", - сообщили в КНБ.
Также в Комитете добавили, что в рамках учения предусмотрены мероприятия по переброске подразделений спецназа КНБ из других регионов в условный район антитеррористической операции.
Напомним, ранее Комитет нацбезопасности РК провел на полевом учебном центре "Актас" в Шымкенте республиканское оперативно-тактическое учение "Найза-антитеррор-2023".
В учении приняли участие спецподразделения КНБ, Минобороны, МВД, МЧС, Службы государственной охраны, Нацгвардии и Пограничной службы КНБ.
Также ранее в казахстанских школах проводились учения на случай пожаров и землетрясений.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041476-osvobozhdenie-zalozhnikov-i-neytralizatsiya-terroristov-knb-predupredil-astanchan/