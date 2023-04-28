Антитеррористические учения провел КНБ в Шымкенте (фото, видео)

Антитеррористические учения в Шымкенте. Фото: gov.kz

Комитет нацбезопасности РК провел на полевом учебном центре "Актас" в Шымкенте республиканское оперативно-тактическое учение "Найза-антитеррор-2023, сообщается на официальном сайте КНБ РК.

В учении приняли участие спецподразделения КНБ, Минобороны, МВД, МЧС, Службы государственной охраны, Нацгвардии и Пограничной службы КНБ.

"По замыслу учения были поэтапно продемонстрированы силы и навыки деятельности спецподразделений силовых структур по проведению антитеррористических операций.

Обеспечена интеграция Сил специальных операций и Пограничной службы в систему реагирования на акты терроризма", - говорится в сообщении комитета.

Спецподразделением "Беркут" Нацгвардии отработаны силовые методы обезвреживания террористической группы в населенном пункте.

Антитеррористические учения в Шымкенте. Фото: gov.kz

Силами специальных операций МО и управлением специального назначения ПС КНБ продемонстрированы мероприятия по нейтрализации террористов в приграничье, а также недопущению попыток прорыва госграницы.

Службой специального назначения "А" КНБ и отрядом специального назначения "Сункар" МВД проведена учебная спецоперация по освобождению заложников в административном здании.

Антитеррористические учения в Шымкенте. Фото: gov.kz

"Повышена боевая слаженность действий республиканских и местных подразделений специального назначения.

Закреплены практические навыки членов Шымкентского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом к реагированию на террористические проявления.

По завершению учения продемонстрирована выставка вооружения и техники силовых ведомств", - сообщили в КНБ.

Антитеррористические учения в Шымкенте. Фото: gov.kz

Кроме этого, Антитеррористический центр РК впервые провел для представителей СМИ семинар-тренинг по освещению событий в горячих точках и соблюдению мер безопасности в зоне антитеррористической операции.

"По окончании учений проведено заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, на котором дана оценка проведенным мероприятиям.

Выработаны дополнительные меры по повышению слаженности действий спецподразделений силовых структур, а также степени их готовности к своевременному отражению террористических угроз", - заключили в комитете.

Напомним, что в Казахстане действует Антитеррористический центр, руководителем которого является председатель КНБ Ермек Сагинбаев.

Как сообщается на официальном сайте центра, Антитеррористический центр является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, образуемым при уполномоченном органе в сфере координации противодействия терроризму, в целях создания, поддержания и развития условий, необходимых и достаточных для эффективного противодействия терроризму в Казахстане, в том числе для обеспечения согласованности действий государственных органов и органов местного самоуправления в этой сфере.

Добавим также, что антитеррористические учения периодически проводятся во всех регионах страны. В Астане в последний раз антитеррористические учения были проведены в октябре прошлого года, а в Алматы - в середине апреля этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018614-antiterroristicheskie-ucheniya-provel-knb-v-shymkente/