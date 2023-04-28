Антитеррористические учения провел КНБ в Шымкенте (фото, видео)
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Комитет нацбезопасности РК провел на полевом учебном центре "Актас" в Шымкенте республиканское оперативно-тактическое учение "Найза-антитеррор-2023, сообщается на официальном сайте КНБ РК.
В учении приняли участие спецподразделения КНБ, Минобороны, МВД, МЧС, Службы государственной охраны, Нацгвардии и Пограничной службы КНБ.
"По замыслу учения были поэтапно продемонстрированы силы и навыки деятельности спецподразделений силовых структур по проведению антитеррористических операций.
Обеспечена интеграция Сил специальных операций и Пограничной службы в систему реагирования на акты терроризма", - говорится в сообщении комитета.
Спецподразделением "Беркут" Нацгвардии отработаны силовые методы обезвреживания террористической группы в населенном пункте.
Силами специальных операций МО и управлением специального назначения ПС КНБ продемонстрированы мероприятия по нейтрализации террористов в приграничье, а также недопущению попыток прорыва госграницы.
Службой специального назначения "А" КНБ и отрядом специального назначения "Сункар" МВД проведена учебная спецоперация по освобождению заложников в административном здании.
"Повышена боевая слаженность действий республиканских и местных подразделений специального назначения.
Закреплены практические навыки членов Шымкентского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом к реагированию на террористические проявления.
По завершению учения продемонстрирована выставка вооружения и техники силовых ведомств", - сообщили в КНБ.
Кроме этого, Антитеррористический центр РК впервые провел для представителей СМИ семинар-тренинг по освещению событий в горячих точках и соблюдению мер безопасности в зоне антитеррористической операции.
"По окончании учений проведено заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, на котором дана оценка проведенным мероприятиям.
Выработаны дополнительные меры по повышению слаженности действий спецподразделений силовых структур, а также степени их готовности к своевременному отражению террористических угроз", - заключили в комитете.
Напомним, что в Казахстане действует Антитеррористический центр, руководителем которого является председатель КНБ Ермек Сагинбаев.
Как сообщается на официальном сайте центра, Антитеррористический центр является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, образуемым при уполномоченном органе в сфере координации противодействия терроризму, в целях создания, поддержания и развития условий, необходимых и достаточных для эффективного противодействия терроризму в Казахстане, в том числе для обеспечения согласованности действий государственных органов и органов местного самоуправления в этой сфере.
Добавим также, что антитеррористические учения периодически проводятся во всех регионах страны. В Астане в последний раз антитеррористические учения были проведены в октябре прошлого года, а в Алматы - в середине апреля этого года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018614-antiterroristicheskie-ucheniya-provel-knb-v-shymkente/