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Портрет казахстанского банкрота составили в КГД

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Мужчина держит монеты в руке
Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Составлен портрет банкрота-физического лица - специалисты составили его, основываясь на статистику текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.

В пресс-службе ведомства сообщили, что на текущую дату банкротами признаны порядка 5 тыс. граждан, из них 58% это мужчины и 42% женщины, которые имеют просроченную задолженность более 5 лет.

Кроме того, на сегодняшний день принято около 6,2 тыс. заявлений на применение процедуры внесудебного банкротства, из них тоже 58% мужчин и 42% женщин.

Согласно статистике, средний возраст лиц, признанных банкротами, от 36 до 45 лет. Это 35% из общего количества банкротов.

Самому молодому банкроту - 19 лет, а пожилому – 76 лет.

Как подчеркнули в ведомстве, данная категория граждан не имеет постоянную работу, средств для погашения задолженности.

"В настоящее время совместно с АРРФР ведется законодательная работа по недопущению закредитованности населения. В частности планируется ужесточить условия получения займов, в том числе установление запрета при имеющейся просрочке более 90 дней" , - заявили в КГД.

Напомним, что 30 декабря 2022 года президент Казахстана подписал закон о банкротстве физлиц в Казахстане. 3 марта 2023 года стартовал прием заявок на банкротство. Согласно закону, казахстанцы могут прибегнуть к трем процедурам:

  • внесудебное банкротство;
  • судебное банкротство;
  • восстановление платежеспособности.

С 3 марта 2023 года в Казахстане стартовал прием заявлений на прохождение процедуры банкротства (судебного и внесудебного) и восстановления платежеспособности. Выбор типа процедуры зависит от наличия имущества и размера долга казахстанца.

Спустя полгода с момента запуска процедуры банкротства в Казахстане появились первые граждане, которые смогли ее пройти - отказы получило большинство должников, подавших на банкротство в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040785-portret-kazahstanskogo-bankrota-sostavili-v-kgd/

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