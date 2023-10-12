Без справок и волокиты: устроиться на работу по QR можно будет в Казахстане
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Глава МЦРИАП на форуме Digital Bridge заявил, что в Казахстане планируют упростить процесс устройства на работу – вместо справок и подписания трудового договора введут QR, передает корреспондент NUR.KZ.
"Уже скоро мы сделаем возможность устройства на работу без справок. Каждый, кто устраивался на работу, знает, что даже в электронном формате нужно скачать, отнести в отдел кадров. Мы сделаем так, сегодня президенту демонстрировали, чтобы по одному QR можно было бы устроиться на работу и подписать трудовой договор", – заявил министр Багдат Мусин.
Отметим, что сегодня глава государства выступая на форуме Digital Bridge, поручил обеспечить строительство data-центров, специализирующихся на ИИ, в Казахстане. Президент подчеркнул, что требуется нарастить наши вычислительные мощности.
А министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин доложил президенту, о том, что отдельные банки второго уровня и другие компании обеспечивают гражданам доступ к госуслугам посредством своих платформ.
Главе государства также сегодня были представлены проекты в сфере цифровизации здравоохранения, в том числе "Подтверждение услуги на приеме у врача посредством QR" (еДенсаулык на eGov mobile) министерства здравоохранения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040733-ustroitsya-na-rabotu-bez-spravok-po-qr-mozhno-budet-v-kazahstane-zayavil-musin/