Новые правила при стройработах вступили в силу в Алматы

Новые правила при проведении строительных работ вступили в силу в Алматы. Изменения затронули, в частности, обустройство ливневок, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Теперь при работах по строительству, реконструкции, капитальному и среднему ремонтам улично-дорожной сети, при восстановительных работах после строительства, реконструкции и ремонта инженерных коммуникаций необходимо предусматривать обустройство ливневой канализации.

Соответствующее постановление акимата Алматы вступило в силу 10 октября.

Кроме того, аким Ерболат Досаев поручил при восстановлении асфальтобетонного покрытия проезжей части после строительства, реконструкции и ремонта инженерных коммуникаций предусмотреть нанесение соответствующих линий дорожной разметки.

К слову, ливневая или дождевая канализация (ливневка) – сложная инженерная система, предназначенная для организации отвода дождевых и талых вод за пределы городской территории.

Согласно данным акимата, протяженность арычной сети в Алматы составляет 1525 км, из которых 1208 км используются в качестве ливневой канализации.

Также в пресс-службе отметили, что несколько лет назад коллекторно-дренажная система в городе практически отсутствовала, при планировании городских районов этому аспекту ранее не уделялось должного внимания.

Имеющиеся коллекторы долгие годы были бесхозными, по ним не проводились работы по очистке от иловых осадков, текущий ремонт, реконструкция, подключение арычных сетей.

Вдобавок существующая арычная сеть местами не закольцована, отсутствуют соединения с водоотводными коллекторами, имеются участки с противоуклоном. Это препятствует нормальному стоку дождевых и талых вод и является основным фактором подтоплений.

Напомним, в Астане выявили 108 случаев несанкционированных "врезок" в городские сети. Часть зданий незаконно сливала мусор – это перегружало работу ливневок.

В мае прошлого года в акимате Алматы рассказали, что планируют восстановить работу коллекторов, большая часть из которых находится в нерабочем состоянии. Кроме того, на некоторых участках хотели собирались увеличить арычные сети.

Позже жители частного сектора южной столицы пожаловались, что во время проливных дождей их дома затапливает. По их словам, с такой проблемой они столкнулись после того, как власти построили новую арычную систему.