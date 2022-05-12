Как в Алматы будут решать проблему подтоплений улиц, рассказали в акимате (фото)

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В акимате Алматы рассказали, как будут бороться с затоплениями в городе. Планируется восстановить работу коллекторов, большая часть из которых находится в нерабочем состоянии. Кроме того, на некоторых участках увеличат арычные сети, передает корреспондент NUR.KZ.

Проливной дождь, прошедший в среду, 11 мая, в Алматы буквально затопил город. Алматинцы делились в Сети кадрами затоплений - пострадали не только улицы и дороги, но и пешеходные переходы и парковки.

Замена арыков. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как рассказал и.о. руководителя Управления зеленой экономики Серик Адильбаев, на сегодня в городе имеется 16 водосбросных каналов - коллекторов, но большая часть из них - 12 - находятся в нерабочем состоянии. Они закрыты и покрылись илом. В рамках проекта "Реконструкция арычных сетей и строительство коллекторов" уже начались работы в западной части города.

В центре Алматы и его восточной части работы начнутся в августе - для этого уже имеет ПСД, которая прошла экспертизу.

Замена арыков. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Помимо того, будут реконструироваться 376 км арычных сетей, которые будут соединяться с коллекторами. Начата замена арычных сетей, завершение работы по западной части ожидается в 2023 году, в центральной и восточной - до 2024 года. Также из 1525 км арычных сетей 424 км требуют ремонта", - рассказал Адильбаев.

По его словам, арычные сети нужно соединить с коллекторами, куда будет уходить вода. Кроме того, эта же вода будет использоваться для полива. На сегодня из 1525 км арычных сетей для полива используются только 168 километров - порядка 11%.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Ауэзовском районе эти меры уже предпринимаются - например, по улице Улугбека вскрываются коллекторы, чтобы увидеть их состояние и привести в рабочий вид. Также там заменяют арыки на более широкие, чтобы увеличить возможности для водопотока.

"По проекту вода набирается в специальные камеры и через арычные стоки уходит под землей в реки. Мы попробуем прочистить и запустить коллектор, чтобы иметь возможность спускать туда ливневые воды. Это позволит скидывать поток воды с асфальтного покрытия. Ожидается, что 50% воды "заберет" коллектор, еще 50% - арыки", - рассказал представитель подрядной организации, главный инженер Jasyl El Qyrylys Дмитрий Непомнящих.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Еще один проблемный участок - пересечение улиц Момышулы и Жубанова. Причиной подтолпений здесь Дмитрий Непомнящих назвал то, что арык, имеющий уклон, впадает в арык, который не может принять эту воду. Проектом предусмотрено расширение и углубление арыка по улице Момышулы вниз, чтобы он мог принять воду с поперечных улиц.

Таким образом, уверен он, угроза подтопления улиц сведется к минимуму.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Однако от проливных дождей пострадали не только улицы. Пешеходный переход возле Esentai Mall оказался непригоден для использования - он был затоплен водой.

Заместитель акима Бостандыкского района Ринат Сейдраманов отметил, что ситуация с переходом была форс-мажорной.

Пешеходный переход. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"11 мая в Алматы прошли обильные осадки, в результате чего вся дождевая вода с горной части города вылилась на проспект Аль-Фараби - с улиц Сейфуллина, Жамакаева, Ремизовка и двух речек. В результате вода скопилась на Аль-Фараби, была затоплена арычная сеть, произошло подтопление подземного пешеходного перехода и двух автомобильных разворотов.

На данных объектах работают автоматические стационарные насосы. Около 16.00 все затопило, но из-за обильных осадков насосы не успевали откачивать воду. Около 19.00 вода была откачана, после чего службы района провели уборку, саночистку и мойку объектов. Около 21.00-22.00 все объекты были открыты и работали в рабочем режиме", - рассказал замакима.

Пешеходный переход. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По его словам, насосы обычно справляются с ситуацией, но в данном конкретном случае количество осадков было слишком большим - порядка 22 мм. Однако, отметил Сайдраманов, вопрос будет контролироваться и при необходимости будут приниматься дополнительные меры.

Очистка арыков. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968977-dozhd-zatopil-almaty-kak-budut-reshat-problemu-podtopleniy-ulits-rasskazali-v-akimate/