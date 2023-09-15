Часть зданий в Астане незаконно сливала мусор в городские ливневки

В Астане выявили 108 случаев несанкционированных "врезок" в городские сети – часть зданий незаконно сливала мусор. Это перегружало работу ливневок, сообщается на официальном сайте акимата столицы.

Как рассказали в столичном акимате, в городе в текущем году из ливневых канализаций вывезено почти 620 тонн ила и грязи.

Отмечается, что прочисткой коллекторов и дождеприемников, пропаркой труб, строительством систем ливневой канализации и очистных сооружений занимается организация "Elorda eco system".

Так, с начала года было выявлено 108 случаев несанкционированных "врезок" в городские сети (то есть подключение к городским сетям путем создания дополнительного отверстия).

Как оказалось, владельцы частных жилых домов, офисов и других строений незаконно сливали бытовые отходы, строительный мусор, средства гигиены – это перегружало работу ливневок и очистных сооружений.

"Все выявленные незаконные подключения устранены, и весь собранный материал передан в природоохранную полицию для принятия соответствующих мер", – предупредили в акимате.

В целях улучшения работы городских сетей строятся сети ливневой канализации и очистных сооружений. В этом году планируется построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков.

Ранее мы писали, что дно Гребного канала в Астане впервые почистят за 20 лет. Также стало известно, что в столице предложили ограничить ввод нового жилья.

По информации на официальном сайте организации, "Elorda eco system" осуществляет хозяйственную деятельность в сфере предоставления услуг по отводу ливневых стоков, дренажных и грунтовых вод.