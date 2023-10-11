Более 20 нелегалов из Африки задержали в Алматы (фото)

Полиция Алматы сообщила о задержании 29 граждан стран Африки, нелегально проживавших в мегаполисе. Часть из них депортировали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал", проводимого в период со 2 по 8 октября, в Алматы задержали 29 граждан африканского континента.

9 из них по решению суда уже выдворили за пределы Казахстана, еще 3 – водворены в приемник-распределитель ДП, как лица без документов, удостоверяющих их личность.

Задержанные. Фото: пресс-служба ДП Алматы

"Установлено, что эти иностранцы своевременно не выехали из Казахстана и проживали здесь незаконно. В данное время проводится работа по установлению принимающих лиц для привлечения их к административной ответственности", – рассказал начальник управления миграционной службы ДП Алматы полковник полиции Асхат Бутунчинов.

Напомним, в июне этого года 9 граждан Нигерии и 2 граждан Камеруна выявили Алматинской области. Сообщалось, что они осуществляли незаконную трудовую деятельность по ремонту здания. При проверке было установлено, что иностранцы находятся на территории Казахстана с нарушением законодательства. У них были визы на право пребывания в стране с истекшими сроками.

Позже миграционная служба Алматы сообщила, что с начала года было задержано 64 гражданина стран Африки, нелегально находившихся на территории РК. В июне гражданина Нигерии задержали в Астане. Мужчина 4 года находился в Казахстане незаконно и перебивался случайными заработками.

В конце июля полиция выявила нелегалов из Нигерии и Бразилии – они незаконно работали в Алматы. В сентябре сотрудники УБОП застали уроженку Сьерра-Леоне в притоне Уральска.