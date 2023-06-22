"Перебивался случайными заработками": нелегала из Нигерии выдворили из Казахстана

Задержание гражданина Нигерии. Скриншот: polisia.kz

Гражданин Нигерии нелегально находился на территории Казахстана с 2019 года, перебиваясь случайными заработками. Его выдворили из страны, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в МВД, 30-летний гражданин Нигерии уже четыре года нелегально находился на территории Казахстана. Факт уклонения им от выезда выявили сотрудники управления миграционной службы департамента Астаны.

"30-летний гражданин Нигерии находился в Казахстане незаконно с 2019 года и перебивался случайными заработками", – сообщили в полиции.

Талгарский суд Алматинской области принял решение о его выдворении, однако гражданин Нигерии его не исполнил.

В этот раз на основании постановления административного суда Астаны мужчина был помещен в специальный приемник для дальнейшего принудительного выдворения.

В настоящее время он покинул территорию Казахстана.

В целом, как сообщается, из страны выдворили 15 нелегально пребывавших иностранцев.

Кроме того, 25 казахстанцев привлекли к административной ответственности за нарушение приглашенными иностранцами установленных правил пребывания, еще 15 граждан – за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы и незаконное осуществление ими трудовой деятельности.

Какую ответственность могут понести иностранцы за нарушение сроков пребывания в Казахстане?

На сайте Комитета миграционной службы МВД РК говорится, что за нарушение иностранцем или лицом без гражданства сроков пребывания и невыезда из Казахстана в установленные сроки влечет:

в течение 3 суток – предупреждение;

свыше трех до истечения 5 суток – штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге);

свыше пяти до истечения 10 суток – штраф в размере 15 МРП (51,7 тыс. тенге);

в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока, влечет штраф в размере 25 МРП (86 тыс. тенге) либо административное выдворение за пределы страны.

В случае совершения данного нарушения повторно в течение года после наложения административного взыскания – штраф в размере 15 МРП (51,7 тыс. тенге) либо административное выдворение за пределы страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025990-perebivalsya-sluchaynymi-zarabotkami-nelegala-iz-nigerii-vydvorili-iz-kazahstana/