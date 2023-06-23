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Африканцы привлекли внимание полиции в Кунаеве

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Иностранцы в Кунаеве
Иностранцы. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

9 граждан Нигерии и 2 граждан Камеруна выявили в Кунаеве. Они осуществляли незаконную трудовую деятельность. Об этом сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Как рассказали в ведомстве, 21 июня во время проведения ОПМ "Мигрант" в здании одного из образовательных учреждений Кунаева были выявлены 9 граждан Нигерии и 2 граждан Камеруна, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность по ремонту здания.

При проверке было установлено, что иностранцы находятся на территории Казахстана с нарушением законодательства. У них были визы на право пребывания в стране с истекшими сроками.

В настоящее время проводится работа по установлению работодателей и привлечению их к ответственности.

Добавим, что согласно ст.517 КоАП РК нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в невыезде из Республики Казахстан после истечения срока, установленного законодательством Республики Казахстан: 

1) в течение трех суток – влечет предупреждение; 

2) свыше трех до истечения пяти суток – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей; 

3) свыше пяти до истечения десяти суток – влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей. 

Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего десять суток после истечения установленного законодательством срока, влечет штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан. 

Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе, или осуществление трудовой деятельности в Республике Казахстан без получения справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданной местным исполнительным органом, либо разрешений на трудоустройство, когда получение такой справки или разрешения является необходимым условием осуществления трудовой деятельности, влечет штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026139-afrikantsy-privlekli-vnimanie-politsii-v-kunaeve/

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