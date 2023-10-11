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30 лет независимости Казахстана

"Мы светское государство": усилить регулирование религиозных объединений могут в Казахстане

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Раскрытый Коран на подставке
Коран. Иллюстративное фото: pexels.com

Зампремьер-министра Тамара Дуйсенова сегодня в кулуарах мажилиса высказалась о возможности пересмотра закона о религии в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова напомнила, что закон "О религиозной деятельности и религиозных объединениях" был принят в Казахстане в 2011 году.

"Условия 2011 года и условия 2023 года разные. В связи с этим мы проанализировали международный опыт. Посмотрели предложения – недавно выступали депутаты. Основное внимание – мы светское государство. Этот принцип нужно усилить.

Второе. Есть даже в действующем законе государственное регулирование деятельности религиозных объединений. Нужно усилить здесь государственное регулирование.

И вторая часть там есть – взаимодействие с этими организациями, чтобы они работали во благо страны и в соответствии с Конституцией и действующим законодательством Казахстана", – заявила Дуйсенова.

В экспертную группу, по ее словам, включены теологи и представители религиозных объединений, вместе с которыми будут обсуждаться возможные изменения в законе.

Глава Минкультуры и информации Аида Балаева заявила, что обсуждать пересмотр закона начнут, поскольку такой запрос поступил от депутатов.

"Были официальные запросы депутатов. Как госорган, координирующий работу в области религиозной политики, мы обязаны их рассмотреть. Конечно, в этой связи мы изучаем все законодательные нормы, которые касаются деятельности религиозных объединений. Мы должны понимать, что важен диалог с обществом", – заявила министр.

Напомним, ранее министр Балаева говорила о возможном пересмотре закона о религии – по ее мнению, вопрос не в религиозности населения, а в религиозной безграмотности.

"Нам нужно будет провести работу по всем пунктам. И отдельно, конечно, требует очень тщательного изучения мнение общественности. Я полагаю, в этом направлении не только эксперты, теологи нам помогут, но и вся общественность подключится, поскольку сегодня институты гражданского общества, НПО очень тесно с нами взаимодействуют. Я полагаю, все наши меры будут реализовываться совместно с ними", – отмечала она.

Также отметим, что сегодня глава ДУМК высказывался о ношении хиджаба в школах.

"Этот вопрос сейчас в обществе активно обсуждается. ДУМК в этой связи давало разъяснение. Сейчас важно сохранить мир и спокойствие в обществе. Правильнее обсудить с учителями школы и найти решение между собой. ДУМК говорит, что ношение платка предусматривается только после достижения совершеннолетия девушкой, если она хочет следовать по этому пути", – сказал он.

Кроме того, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы ответил на вопрос о том, является ли домбра харамом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040569-my-svetskoe-gosudarstvo-usilit-regulirovanie-religioznyh-obedineniy-mogut-v-kazahstane/

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