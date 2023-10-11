Глава Минтранса рассказал, когда казахстанцам ждать новых вагонов

Глава Министерства транспорта Марат Карабаев в мажилисе ответил на критику депутатов о старых вагонах в поездах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Максат Толыкбаев указал на изношенные вагоны, которые работают еще с советских времен.

По его словам, казахстанцам в период отпусков было очень сложно приобрести билеты даже в эти старые вагоны с тараканами, где не открываются окна.

"Опоздание стало нормой. Вы знаете, что нам нужен стратегический план по турнаправлениям. Когда вы решите вопрос по улучшению положения в этой сфере? Мы ждали 30 лет", - заявил он.

В ответ министр Карабаев сообщил, что вагонный парк насчитывает более 2500 вагонов по Казахстану.

"Процент изношенности составляет 48%. Вы спрашиваете, когда мы их обновим. В этом году приобрели 50 новых вагонов. Заключили договор - в следующем году будет приобретено еще 100 вагонов, дополнительно ведем работу о приобретении еще 157. В итоге только в этом и следующем году будет приобретено 304 новых вагона. Планируем также приобрести с 2025 года 537 современных европейских вагонов Stadler", - отметил он.

Таким образом, к имеющимся в стране 2567 вагонам есть договоренность приобрести 804 новых вагона.

"Мы пока прорабатываем вопрос покупки новых вагонов. И, если сейчас средний возраст (вагонов) составляет 18 лет, то, согласно существующему контракту (средний возраст вагонов - прим. ред.) снизится до 13 лет. Это реальные подписанные контракты. Кроме того, мы работаем над дополнительными контрактами", - заверил министр.

Напомним, что минувшим летом казахстанцы действительно жаловались по поводу многочасовых задержек пассажирских поездов. В КТЖ тогда отмечали, что в связи с ремонтными работами скорость поездов на определенном участке может быть ограничена относительно скорости, предусмотренной графиком.

Отметим, что в Казахстане с 2021 года были внедрены специальные женские вагоны - сначала они появились в двух пассажирских составах, но после их количество стало увеличиваться.

На сайте "Қазақстан теміржолшысы" уточнялось, что кроме женщин в таких вагонах могут путешествовать мальчики до семи лет. При этом стоимость проезда в женских вагонах не отличается от других.

А о том, что женские купе могут появиться в казахстанских поездах, заговорили еще в 2018 году.