Когда откроют новый мост в Астане, рассказал аким

В Астане движение по четырехполосному мосту по проспекту Тауелсиздик откроют в конце октября. Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Ознакомился с ходом строительства моста по проспекту Тауелсиздик. Планируем открыть движение по данному мосту в конце текущего месяца. Автомобильный мост – четырехполосный. Благоустройство завершим весной", – написал он в своем официальном Instagram-аккаунте.

Как отметил аким Астаны, этот мост разгрузит движение на дорогах, обеспечит дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, проспекта Кошкарбаева, улицы Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, улицы Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем.

"Кроме того, в следующем году приступим к строительству еще одного моста – через реку Есиль по улице Кенесары (в районе университета КазГЮУ). Сейчас ведем проектирование", – сообщил Женис Касымбек.

Столичный акимат в 2024 году также планирует приступить к строительству продолжения проспекта Тауелсиздик до выхода на проспект Кабанбай батыра. Как отметил аким Астаны, это позволит значительно снизить нагрузку на проспекты Мангилик ел, Кабанбай батыра, улицы Туркестан, Керей Жанибек хандар и Айтматова в новой части города.

Женис Касымбек добавил, что в прошлом году был открыт мост по Улы дала, построена улица А62 (на участке от улицы А91 до трассы Астана-Караганда), что тоже позволило разгрузить движение на нескольких улицах.

Напомним, о строительстве нового моста по проспекту Тауелсиздик в Астане стало известно еще три года назад.

В ноябре 2021 года в столице приступили к строительству нового моста.

В январе текущего года Женис Касымбек рассказал о ходе строительства моста по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль. Он тогда сообщал, что мост должны открыть уже в этом году.