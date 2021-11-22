Новый мост начали строить в Нур-Султане (фото)

Проект нового моста в Нур-Султане. Фото: instagram.com/altay_kulginov_official

В столице начали строительство нового моста. Об этом сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram.

"Дали старт строительству моста по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль", - сообщил аким.

Он отметил, что сроки строительства моста переносились из-за судебных тяжб. Однако сейчас все процедурные моменты решены.

По словам акима, новый мост позволит обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового ЖД-вокзала, района мечети Хазрет Султан, проспекта Кошкарбаева, улицы Нажимеденова, улицы Байтурсынова, улицы Кордай, улицы Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем.

"После ввода в эксплуатацию моста по проспекту Тауелсиздик прогнозируем снижение нагрузки на проспект Мангилик ел до 20%. Планируем завершить строительство данного моста уже в 2023 году", - написал градоначальник.

Отмечается, что ведется также строительство моста по проспекту Улы дала. Мост, соединяющий правый и левый берег, также разгрузит проспект Мангилик ел, улицы Нажимеденова, Байтурсынова, Кошкарбаева, район Nova city, аллею "Мынжылдык", а также повысит доступность нового вокзала и новых жилых массивов.

"В этом и прошлом году построили и отремонтировали порядка 300 улиц. Более половины из них - в жилых массивах. Кроме того, запустили новые маршруты, автобусные полосы, обновляем автобусный парк. Все это позволяет нашим горожанам комфортнее передвигаться по городу, сократить время пути и сделать город более мобильным", - заключил Кульгинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943294-novyy-most-nachali-stroit-v-nur-sultane-foto/