Дорогу до Медеу частично перекроют в Алматы из-за велопробега
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В это воскресенье в Алматы состоится велопробег. В связи с этим несколько городских маршрутов временно изменят схему движения, передает NUR.KZ со ссылкой на Almaty_Joly.
В Алматы состоится велопробег. В связи с этим в воскресенье, 8 октября, с 08:00 до 09:30 дорога от гостиницы Royal Tulip Almaty до Медеу по улице Достык будет перекрыта в южном направлении.
По информации в Telegram-канале акимата Almaty_joly, ряд городских маршрутов изменит схему движения.
№29
В южном направлении: проспект Достык – проспект аль-Фараби – проспект Назарбаева – улица Жолдасбекова – далее движение в обратном направлении, затем перенос контрольной точки на остановочный пункт по улице Жолдасбекова.
В обратном направлении: начало движения от остановочного пункта по улице Жолдасбекова – проспект Достык – далее по схеме.
№12
В южном направлении: проспект Достык – проспект аль-Фараби – проспект Назарбаева – улица Жолдасбекова – далее движение в обратном направлении, перенос контрольной точки на остановочный пункт по Жолдасбекова.
В обратном направлении: начало движения от остановочного пункта по улице Жолдасбекова – проспект Достык – далее по схеме.
№29
В южном направлении: проспект Достык – проспект аль-Фараби – проспект Назарбаева – улица Жолдасбекова – далее движение в обратном направлении, перенос контрольной точки на остановочный пункт по улице Жолдасбекова.
В обратном направлении: начало движения от остановочного пункта по улице Жолдасбекова – проспект Достык – далее по схеме.
№141
В южном направлении: проспект Достык – проспект аль-Фараби – проспект Назарбаева – улица Жолдасбекова – далее движение в обратном направлении, перенос контрольной точки на остановочный пункт по Жолдасбекова.
В обратном направлении: начало движения от остановочного пункта по улице Жолдасбекова – проспект Достык – далее по схеме.
№5В
В северном направлении: улица Оспанова – проспект Достык – разворот около спортивно-оздоровительного комплекса Wellnes Club Luxor – проспект Достык – улица Оспанова – далее по схеме
В обратном направлении: без изменений.
№107
В западном направлении: улица Ондасынова – разворот перед улицей Керей-Жанибек хандар – далее в обратном направлении, перенос контрольной точки на остановочный пункт по улице Кайсенова.
В обратном направлении: начало движения от улицы Ондасынова – далее по схеме.
Напомним, в начале октября в Алматы состоялся 12-й по счету марафон, из-за чего в городе были перекрыты несколько улиц.
Для любителей бега были предоставлены дистанции в 10 км, 10 км скандинавская ходьба, 21,1 км, 42,2 км, командная эстафета Экиден. Участие в марафоне принял аким Ерболат Досаев.
До алматинского марафона беговое соревнование состоялось в Атырау. Там звездой мероприятия стал 72-летний дедушка, который после удачного пробега станцевал на пьедестале. Видео с его участием стало вирусным среди казахстанцев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039927-dorogu-do-medeu-chastichno-perekroyut-v-almaty-iz-za-veloprobega/