Не покупать импульсивно iPhone, а копить призвал казахстанцев глава Нацбанка

Глава НБ Тимур Сулейменов, говоря о возможности пересмотра порога достаточности для изъятия пенсионных, призвал казахстанцев откладывать деньги вместо импульсивных трат, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов отметил, что в вопросе управления пенсионными активами нужно четко расставлять приоритеты.

"Надо понять, что мы ставим во главу угла. Чтобы человек, выйдя на пенсию, нормально жил, не имея заработной платы? По коэффициенту дожития ему остается еще 7, 10, 12 лет. Либо мы хотим, чтобы он потратил все деньги сейчас? Мне кажется, первый вопрос более важный", – сказал он.

По его оценке, порог достаточности пересчитан исходя из демографических расчетов и доходов населения.

"Порог достаточности был повышен, чтобы этот же гражданин, выйдя на пенсию, получал достойные пенсионные выплаты. По порогу достаточности не нужно двигаться, иначе мы ухудшим положение наших пенсионеров", – указал глава Нацбанка.

Сулейменов посоветовал казахстанцам копить деньги, а также осваивать рынок ценных бумаг.

"Нужно выработать привычку не тратить в моменте, а накапливать. Современное общество нацелено на потребление. Покупать новый iPhone за 1,5 млн тенге, мне кажется, не совсем правильно.

Поэтому, если есть излишек, его нужно инвестировать, положить на депозит, на образовательный счет. Чтобы потом наши дети имели лучшую жизнь. С пенсионными накоплениями то же самое: не нужно тратить все в моменте, надо думать о старости. Мы, как молодое поколение должны задумываться о тех, кто сейчас выходит на пенсию", – посоветовал Тимур Сулейменов.

Напомним, с 1 июля вступил в силу Социальный кодекс Республики Казахстан. Он внес ряд изменений, в том числе в процесс использования пенсионных накоплений.

Подробнее о том, как изменились правила изъятия пенсионных накоплений на жилье и лечение, мы рассказывали в этом материале.

В конце августа также стало известно о новой волне изъятий пенсионных накоплений в Казахстане.