Мужчина, старательно рисующий кривой пешеходный переход, попал на видео в Актау

В соцсетях появилось видео, на котором некий мужчина вручную рисует белой краской "зебру" на одном из перекрестков в Актау. Городской акимат пояснил ситуацию, передает Lada.

Видеоролик, снятый жителем Актау, издание опубликовало в своем Instagram-профиле.

На кадрах некий мужчина белой краской вручную рисует "зебру" на одном из городских перекрестков. При этом бросается в глаза, что линии, которые он уже успел дорисовать на трех участках, вышли кривыми.

Как отметило издание, публикацию прокомментировал местный блогер. По его словам, мужчина на видео, наносящий разметки, является сотрудником частной школы, расположенной в 17 микрорайоне.

По его словам, это родители учащихся обратились к руководству школы нарисовать "зебру" на дороге. Так как на данном перекрестке наблюдается интенсивное движение автотранспорта.

Представители отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау сообщили, что разметку приведут в порядок.

"Стоит отметить, что мужчина, запечатленный в видеоролике, не является сотрудником коммунального предприятия города, которое отвечает за нанесение дорожной разметки. Как правило, эта работа выполняется подрядными организациями с использованием специального оборудования для более точного выполнения стандартов", – сообщили власти.

В акимате также рассказали, что до конца этого года планируют обновить в городе 36 тысяч квадратных метров дорожной разметки – уже более 35 тысяч из них были выполнены.

Теперь необходимо обновить разметки вдоль дополнительных переходных дорог внутри микрорайона.

Напомним, недавно казахстанцев рассмешил упавший дорожный знак во время интервью с жительницей Костаная, которая рассказывала о ДТП.

А в марте во время паводков в соцсетях опубликовали видео с коммунальщиком из Актобе, который перепел песню крокодила Гены и развеселил пользователей Сети.