"Это знак": упавший во время интервью о ДТП дорожный знак в Костанае рассмешил Казнет

Жительница Костаная в интервью рассказывает о ДТП – ее детей сбил грузовик на "зебре". И затем за ней падает дорожный знак. Пользовали Казнета увидели в этом особый смысл, передает NUR.KZ.

В интервью телеканалу Алау ТВ женщина рассказывает о ДТП, которое произошло в Костанае по улице Уральская на нерегулируемом пешеходном переходе.

"Дети проходили пешеходный переход. Первая машина остановилась, дети прошли, (…) а вторая машина не остановилась и совершила наезд. Мой старший сын успел оттолкнуть младшего братика, сам чутка отскочил назад, немного отскочил назад и получил удар по левой стороне", – рассказала мать пострадавших детей.

Очевидцы после рассказали ей, что "Газель" не остановилась, и уехала дальше. Водитель первого авто догнал ее и заставил вернуться на место ДТП, также он вызвал полицию и скорую помощь.

Приехавшие медики госпитализировали ребенка и уже в больнице выяснили, что он получил ушибы. После обследования его отпустили домой.

Тем временем полицейские выяснили, что у водителя "Газели" нет водительских прав.

"Согласно заключению медицинского освидетельствования, установлен факт употребления водителем "Газели" каннабиоидов. Отмечается, что водитель управлял автомобилем без страхового полиса. По данному факту собран материал, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – сообщил старший инспектор группы организации надзора за дорожным движением УМПС Вадим Исаев.

Отмечается, что в данное время грузовик водворен на штрафстоянку, с водителя взята подписка о невыезде.

Между тем женщина, чьих детей сбили на "зебре" говорит, что на этом переходе часто происходят наезды на пешеходов и возникают аварийные ситуации, поэтому его необходимо изменить.

"Я обратилась к акиму Костаная с просьбой, что на этом пешеходном переходе требуется светофор. Очень много детей… А, вот, знак упал, прям сразу… Хорошо, что не прям в автобус", – сказала она.

И действительно, на кадрах можно увидеть, как за спиной женщины падает дорожный знак. По ее словам, знак уже давно отломан от своего основания. Периодически его прислоняют к дереву неравнодушные прохожие, чтобы водители видели, что приближаются к пешеходному переходу.

В комментариях к публикации казахстанцы в шутливой форме отметили, что падение дорожного знака, возможно, является самим знаком.

"Знак в шоке", "Знак упал вовремя", "Знак упал – это знак, извините, за тавтологию", "Знак вышел из чата", "Знак обрадовался от слова светофор и упал", "Знак такой: "Дорогой дневник, я уже задолбался, полежу-ка я у дороги, отдохну", "Падающий знак – это божие провидение, светофор необходим", "Знак дал знак, чтобы убрали", – пишут пользователи соцсети.

Напомним, в Уральске 14-летнюю девочку сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии.

В Мангистауской области на одной из автодорог Мунайлинского района сбили женщину с ребенком.

Добавим, что, согласно ПДД, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть его направления движения по нерегулируемому пешеходному переходу.

Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, могут продолжать движение лишь убедившись, что перед остановившимся или замедлившим движение транспортным средством нет пешеходов.

На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу пешеходам, заканчивающим переход проезжей части его направления движения.

Запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним образовался затор, который вынудит водителя остановиться на пешеходном переходе.

Во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью.

Водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему на остановке маршрутному транспортному средству или от него (со стороны дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней.

Приближаясь к остановившемуся транспортному средству, имеющему опознавательный знак "Перевозка детей", водитель обязан снизить скорость, при необходимости остановиться и пропустить группу детей.