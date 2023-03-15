"Город тонет раз в году": веселый коммунальщик из Актобе рассмешил Казнет (видео)

Мужчина с "гармошкой". Кадр из видео: instagram.com/gorod_aktobe

В социальных сетях опубликовали видео с коммунальщиком из Актобе, который перепел песню крокодила Гены и развеселил пользователей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Тулеген борется с паводком. У нашего простого народа оптимизма хоть отбавляй при любых ситуациях", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Мужчина, судя по всему, является работником коммунальной службы. Он перепел песню крокодила Гены, держа в руках "гармошку", и упомянул, что Актобе в эти дни сильно топит.

"Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И не ясно прохожим в этот день непогожий, почему я чумазый такой. А я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожаленью, город тонет только раз в году", - спел сотрудник.

Пользователей рассмешило видео, они поблагодарили мужчину за позитивный настрой. Ролик посмотрели около 45 тыс. раз.

"Спасибо за позитив! Классно, а, главное, в тему!", "За позитив - лайк. Мне кажется, этих людей, которые убирают наши улицы, надо приравнивать к службе МЧС", "Молодец! Спасибо за оптимизм и хорошее настроение!", "Здоровья вам! С таким позитивом можно все пережить. Аж теплее стало", - пишут комментаторы.

Между тем на официальной странице акимата Актобе в Instagram отмечается, что накануне аким города Мурат Журебеков объехал паводкоопасные районы.

"Сейчас штаб работает круглосуточно. До этого часа от жителей принято порядка тысячи обращений. Наша цель - недопустить затопления жилых домов. Ассенизаторы откачивают воду днем и ночью на всех городских участках. Мы провели с сотрудниками ЧС противопаводковые мероприятия на 14 участках, подверженных подтоплению.

Демонтировали старый мост на реке Жинишке, перекрыли канал в массиве Береке, который создавал угрозу подтопления микрорайону Батыс-2. Сейчас перенапрявляем ход талых вод и в других районах города. Мы не можем утверждать, что проблемных участков нет, так как предугадать "капризы" природы невозможно. Но держим всю технику и силы наготове", - заверил градоначальник.

Паводки в Актюбинской области

Несколько дней назад стало известно, что из-за паводковой ситуации в регионе личный состав департамента полиции переведен на усиленный вариант несения службы.

Была проверена готовность стражей порядка к оказанию содействия населению и спасателям по охране общественного порядка и перекрытию дорог.

Кроме того, с полицейскими провели инструктаж по недопущению краж и мародерства в случае затопления населенных пунктов и дачных массивов. Чиновники подчеркнули, что паводковая ситуация в регионе находится под контролем. В населенных пунктах, в том числе и в областном центре, продолжают вывозить снег и откачивать талую воду.

Также аким Актобе Мурат Журебеков назвал три причины затопления города. В частности, по его мнению, это произошло из-за того, что снег вывозили не в полном объеме, а также из-за неразвитой системы водоотведения и отсутствия современного оборудования для борьбы с паводками.

А накануне сообщалось, что в Актюбинской области из-за сложившейся ситуации началась эвакуация людей.

Что делать при паводках

Спасатели отмечают, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды. Формируется сильными дождями, иногда таянием снега при оттепелях.

Меры безопасности при паводках:

Постоянно следите за сообщениями средств массовой информации об обстановке в горах.

Покиньте горы, если в верховьях речного бассейна наб­людается интенсивный ливневый дождь. Не останавливайтесь на отдых и не разбивайте палаточный лагерь вблизи русел рек, на озерных перемычках и под ними.

Не останавливайтесь вблизи отвесных скал и крутых склонов, так как от сотрясения при прохождении паводка может произойти обвал или камнепад.

При обнаружении признаков паводка немедленно отойдите как можно даль­ше от русла вверх по горным склонам.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома, нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе-, паводкоопасных рек, не стоит игнорировать SMS-сообщения передаваемых службой 112.

При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) нужно немедленно осуществлять эвакуацию по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012968-gorod-tonet-raz-v-godu-veselyy-kommunalschik-iz-aktobe-rassmeshil-kaznet-video/