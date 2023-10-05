Когда в Казахстане исчезнут трехсменные школы, рассказал Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на Республиканском съезде педагогов высказался о проблеме нехватки мест в школах нашей страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выступил на Республиканском съезде педагогов. Он затронул тему нехватки мест в школах, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

"Очень важная задача – решение проблемы нехватки мест в школах.

Человеческий капитал – это главное богатство. Численность нашего населения уже приближается к 20 миллионам человек. Ежегодно в стране рождается более 400 тысяч детей. Соответственно, растет число детей, посещающих школу. Ожидается, что общее количество учащихся увеличится в два раза.

В ближайшие три года более 1 миллиона подростков станут студентами. Это, конечно, радует. Тем не менее, темпы демографического роста являются серьезным вызовом для системы образования. Нехватка школ уже сегодня стала одной из наиболее актуальных проблем.

За годы независимости в стране было построено около 2300 школ. В результате удалось избавиться от четырехсменной системы образования. Однако трехсменная система обучения имеет место и сейчас. Техническое оснащение многих школ устарело. Все эти проблемы требуют системного решения", – сказал он.

Глава государства сообщил, что благодаря проекту "Комфортная школа" проблема нехватки мест в школах может решиться.

"По моей инициативе в стране реализуется проект "Комфортная школа". В течение двух лет во всех регионах, в том числе в сельской местности, будут построены сотни учебных заведений. Благодаря этому мы навсегда избавимся от трехсменного обучения.

На недавней встрече с предпринимателями я поднял вопрос о необходимости строительства школ в качестве благотворительной помощи. Это вопрос гражданской ответственности. Я думаю, что наши предприниматели будут активно участвовать в этой работе.

Кроме того, незаконные доходы лиц, привлеченных к ответственности за коррупцию, идут на строительство школ. Уже построено 13 школ. До конца года будет построено еще 33 школы. Уровень образования в новых школах должен быть высоким", – сказал он.

Напомним, что на сегодняшнем мероприятии Токаев высказался о детях, которые подвергаются буллингу в школах страны, призвал быстрее решить проблемы с доступом к скоростному интернету во всех селах Казахстана.

Также глава государства отметил, что дистанционное обучение следует внедрять в учебные заведения активнее и высказался о случае с падением ученика с лестницы в одной из школ Астаны.

Добавим, по состоянию на 1 сентября 2023 года в Казахстане проживают 19 944 726 человек.