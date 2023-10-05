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Будут ли семьи с отчимами проверять на предмет насилия в Казахстане, рассказали в МВД

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Мужчина с ребенком
Мужчина с ребенком. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха сегодня в кулуарах сената рассказал, будут ли все семьи, где дети проживают с отчимом, проверять на предмет возможного насилия, передает корреспондент NUR.KZ.

Игорь Лепеха высказал свою позицию по поводу проверки на предмет возможного насилия в тех семьях, где дети проживают с отчимом.

"Тот факт, что ребенка воспитывает отчим, это никоим образом не является нарушением, и не может быть поводом для проверки. Просто потому, что ребенка воспитывает отчим, мы проверять не будем. И я считаю, что это абсолютно неправильно", – подчеркнул он.

По его словам, поводом для проверки может быть только нарушение каких-то прав и интересов несовершеннолетнего либо нарушение уголовного или административного законодательства.

Напомним, в начале сентября представители Генпрокуратуры сообщили, что в Астане и в Актюбинской области в рамках спецпроекта совершат обходы неблагополучных, многодетных и семей, где дети живут с отчимом.

"В вопросах профилактики подростковой преступности программа позволит изучать условия проживания, досуга трудных подростков, возможности для получения образования, наличие социальных проблем.

В сфере профилактики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних будет обеспечено фактическое посещение неблагополучных семей, многодетных и семей, где дети проживают с отчимом", – рассказывали в ведомстве.

При этом в мае в Минтруда поясняли, что для определения того, относится ли та или иная семья к благополучным или неблагополучным, используется математическая модель по линии Программы развития ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039655-budut-li-semi-s-otchimami-proveryat-na-predmet-nasiliya-v-kazahstane-rasskazali-v-mvd/

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