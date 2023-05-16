Как определяют степень благополучия казахстанцев, рассказали в Минтруда

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Глава Министерства труда и соцзащиты населения рассказала об используемых ведомством методах расчета благополучия казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова рассказала, что все данные о казахстанских семьях собираются с информационных систем госорганов.

"Например, мы из ЗАГСа получаем (информацию – прим. ред.), что женщина родила ребенка. И мы направляем ей SMS-сообщение. Говорим: "Если вы согласны, мы готовы обработать ваши данные, проактивно предоставить вам эту услугу, не требуя от вас никаких документов". После того, как дается согласие, начинается обработка информации", – заявила министр.

В целом же, по ее данным, для определения того, относится ли та или иная семья к благополучным или неблагополучным, используется математическая модель по линии Программы развития ООН.

"Мы всех вас приглашаем на этой неделе и всем вам цифровую карту покажем. Мы имеем такие: благополучные, удовлетворительные (категории граждан – прим. ред.). Потом еще какие были у нас... пять категорий – кризисный, экстренный. Если посмотреть, конечно, благополучных, удовлетворительных и со средним доходом – где-то 53-54% (по статистике – прим. ред.) составляют", – резюмировала Тамара Дуйсенова.

Ранее мы писали, что Казахстан занял 44-е место во Всемирном рейтинге счастья. Всего было представлено 109 стран.

По информации на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов, с 1 сентября 2022 года в пилотном режиме начато внедрение ресурса Цифровая карта семьи, которая позволяет гражданам получать социальную помощь без обращения в уполномоченные органы.

Цифровая карта семьи, как сообщалось ранее, позволит составить социальный портрет семей (без их заявительного обращения) через интегрированные информационные системы и определить:

материальное положение семьи;

ее социальный статус, доход, уровень жизни и благополучия;

а также позволит составить социальный портрет региона и страны в целом и эффективно распоряжаться бюджетными средствами.

Проект, согласно сообщению, реализовывают поэтапно:

с 1 сентября 2022 года была предоставлена возможность получения услуг в новом формате по 9 видам пособий и социальных выплат;

с 1 января 2023 года перечень был расширен услугами в сфере социальной защиты (пенсионные выплаты);

с 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования;

с 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий.

Формула благополучия семьи или лица в РК

Несколько дней назад Минтруда и социальной защиты населения подготовило методику определения социального благополучия семьи (или лица). Соответствующий законопроект появился на портале "Открытых НПА".Согласно документу, уровень социального благополучия семьи (лица) будет определяться из суммы баллов показателей по всем направлениям и рассчитывается по следующей формуле: Усб = ∑(Пдк) + ∑(Пи) + ∑(Пз) +∑(Псо) +∑(Пзд) +∑(По) +∑(Пж) +∑(Псх).Значения следующие:

Убс – уровень социального благополучия семьи (лица);

Пдк – показатель "Доходы и кредитные обязательства";

Пи – показатель "Движимое имущество";

Пз – показатель "Занятость лиц";

Псо – показатель "Обеспечение услугами в области социальной защиты";

Пзд – показатель "Обеспечение услугами в области здравоохранения";

По – показатель "Обеспечение в области образования";

Пж – показатель "Жилищные условия и инфраструктура";

Псх – показатель "Обеспечение в сфере сельского хозяйства".

Ранжирование уровней (категорий) социального благополучия A, B, C, D, E следующее:

к благополучному уровню "А" относятся семьи (лица), имеющие от 1 800 и выше баллов;

к удовлетворительному уровню "В" относятся семьи (лица), имеющие от 730 до 1 799 баллов. Удовлетворительный уровень "В" означает, что семья (лица) самостоятельно справится с ситуацией при консультативной и методической поддержке соответствующих государственных органов (в случае необходимости);

к неудовлетворительному уровню "С" относятся семьи (лица), имеющие от минус 30 до 729 баллов. Неудовлетворительный уровень "С" означает, что семья (лицо) в состоянии самостоятельно справиться с имеющимися определенные трудности при вмешательстве и сопровождении соответствующих государственных органов (в случае необходимости);

к кризисному уровню "D" относятся семьи (лица), имеющие от минус 460 до минус 29 баллов.

Публичное обсуждение продлится до 24 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020759-kak-opredelyayut-stepen-blagopoluchiya-kazahstantsev-rasskazali-v-mintruda/