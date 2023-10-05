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"Первый фонтан": трубу теплопровода прорвало посреди улицы в Павлодаре (видео)

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Струя воды из-под земли в Павлодаре
Струя воды из-под земли в Павлодаре. Кадр из видео: instagram.com/ti.pavlo

В Павлодаре произошла авария на квартальной тепловой сети, посреди улицы образовался фонтан. На участке временно остановили подачу воды, передает NUR.KZ со ссылкой на “Павлодарэнерго”.

Видео с места порыва трубы в Павлодаре появилось в Instagram-аккаунте "Типичный Павлодар". Автор ролика снял мощную струю воды, бьющую из-под земли.

"Копец, первый фонтан в Павлодаре", – прокомментировал человек за кадром.

В комментариях к публикации представители AO "Павлодарэнерго" сообщили, что в результате запуска подкачивающей насосной станции №4, расположенной по улице Муткенова, образовалось повреждение на квартальной тепловой сети диаметром 400 мм.

"В настоящее время подача воды прекращена, ремонтные бригады на месте повреждения. Характер и точное место локализации повреждения выясняются", – сообщили специалисты.

При этом, как пишет Pavlodarnews.kz, максимальная температура воды достигала 65 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039607-pervyy-fontan-trubu-teploprovoda-prorvalo-posredi-ulitsy-v-pavlodare-video/

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